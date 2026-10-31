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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka dhanu rashifal 1 November 2026 today sagittarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: धनु राशि वालों का कोई पुराना उधार वापस मिल सकता है, पढ़ें 1 नवंबर का राशिफल

Sun, 01 Nov 2026 05:09 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 01 Nov 2026 05:09 AM IST
सार

आज आप ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कर सकते हैं। आपके भीतर कुछ नया करने और अपनी क्षमताओं को साबित करने की इच्छा मजबूत रहेगी।

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Aaj ka dhanu rashifal 1 November 2026 today sagittarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
आज आप ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कर सकते हैं। आपके भीतर कुछ नया करने और अपनी क्षमताओं को साबित करने की इच्छा मजबूत रहेगी। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए, तो करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी और व्यवहार विरोधियों की नकारात्मकता को कमजोर कर सकते हैं। फिर भी किसी के साथ अनावश्यक प्रतिस्पर्धा या बहस में उलझने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें।
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वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन आज आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। उनकी सलाह को ध्यान से सुनें और अपने काम में जरूरी सुधार करने से पीछे न हटें। व्यापार या व्यक्तिगत लेन-देन से जुड़ा कोई पुराना उधार वापस मिलने की संभावना है। इससे आर्थिक राहत मिल सकती है और किसी जरूरी काम को पूरा करने में मदद मिलेगी। यदि आपके मन में कोई महत्वपूर्ण इच्छा है, जिसे पूरा करने के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, तो मां की सलाह और आशीर्वाद आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, लेकिन उत्साह में आकर अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां न लें। संतुलित प्रयास आपको बेहतर परिणाम दिलाएंगे।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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