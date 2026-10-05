हथेली पर उभरा हुआ शुक्र पर्वत व्यक्ति को बनाता है धनवान और वैवाहिक जीवन में रहती है मधुरता

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हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर कई तरह की रेखाएं, निशान और पर्वत बने हुए होते हैं, जिनका अलग-अलग महत्व होता है। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर बने पर्वतों का अध्ययन करके व्यक्ति के स्वभाव, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन के बारे में काफी कुछ बातें मालूम होती हैं। हथेली पर शुक्र, सूर्य, शनि, चंद्रमा और गुरु पर्वत मुख्य रूप से बने हुए होते हैं। आज हम आपको हथेली पर बने शुक्र पर्वत के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको बता दें हथेली पर शुक्र पर्वत अंगूठे के नीचे और जीवन रेखा आसपास उभरे स्थान को कहते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की हथेली पर शुक्र पर्वत में उभार होता है वह जातक बहुत ही आकर्षण, प्रेम और भौतिक सुख-सुविधाओं से भरपूर होता है। शुक्र पर्वत में उभार होने पर और शुभ निशान बनने पर व्यक्ति अपने जीवन में अकूत धन-दौलत की प्राप्ति करता है और खुशनुमा वैवाहिक जीवन रहता है।