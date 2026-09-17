सूर्य पर्वत पर ये तीन निशान बनने पर व्यक्ति को जीवन में मिलता है ऊंचा मुकाम और अपार धन

हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर बनी लकीरें, निशान और पर्वतों का विशेष महत्व होता है। हथेली की उंगलियों के नीचे गुरु, शनि, सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र पर्वत बने हुए होते हैं और इन पर कई तरह के शुभ निशान पाए जाते हैं। जिनका अपना विशेष महत्व होता है। आज हम आपको हथेली पर बने सूर्य पर्वत और यहां पर बने निशान के बारे में बताएंगे। हथेली पर सूर्य पर्वत का महत्व मान-सम्मान, यश, पद-प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता से जोड़ा जाता है। हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर सूर्य पर्वत में उभार हो और इस पर कुछ विशेष निशान बने दिखाई दे तो यह व्यक्ति को उसके जीवन में ऊंचा मुकाम मिलता है। आइए जानते हैं सूर्य पर्वत पर बनने वाले शुभ निशानों के बारे में...

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