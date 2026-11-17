Hath Ki Rekha Se Dhan Yog: आर्थिक समृद्धि पाने के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार अच्छी कमाई के बावजूद बचत करना मुश्किल हो जाता है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, इसके पीछे हथेली की कुछ रेखाओं को भी एक कारण माना जाता है। मान्यता है कि हथेली में बनी धन रेखा व्यक्ति की आय और आर्थिक स्थिति से जुड़े संकेत देती है। यदि यह रेखा टूटी या कटी हुई हो, तो इसे धन के आगमन में रुकावट और बढ़ते खर्चों से जोड़कर देखा जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में इसे दरिद्र योग का संकेत भी माना गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

जब आप अपनी हथेली को देखें तो अनामिका (रिंग फिंगर) या सूर्य पर्वत के नीचे से शुरू होकर हृदय रेखा को काटती हुई मस्तिष्क रेखा तक जाने वाली रेखा को धन रेखा कहा जाता है। यह रेखा व्यक्ति को धन, पद, प्रतिष्ठा, यश और निवेश में लाभ दिलाने वाली मानी जाती है।

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धन हानि का संकेत देने वाली रेखा

किसी व्यक्ति की धन रेखा मोटी, गाढ़ी या असमान है तो यह संकेत देती है कि व्यक्ति भले ही कितना धन कमाए, लेकिन धन टिकेगा नहीं। साथ ही यदि यह रेखा बीच-बीच में टूटती है, तो इसका अर्थ है कि धन आने के बावजूद किसी न किसी कारण से खर्च हो जाएगा। ऐसे लोंगो का निवेश या व्यापार में नुकसान होने की संभावना के साथ सेहत या अन्य कारणों से जमा धन भी खर्च हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में जल्दबाजी से बचना चाहिए।

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यदि हथेली में धन रेखा को कोई अन्य रेखा काट रही हो, तो यह चेतावनी का संकेत है। इसका अर्थ है कि जिस उम्र में वह रेखा कट रही है, उस समय व्यक्ति के धन का नुकसान या अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। धीरे-धीरे सारी बचत खर्च हो सकती है, इसलिए ऐसे लोगों को निवेश या उधारी से बचना चाहिए।



अगर हथेली में सूर्य रेखा कटी हुई हो, धन रेखा टूटी हुई हो और शनि रेखा दो भागों में विभाजित हो, तो यह जीवन में आर्थिक संघर्ष और परेशानियों का संकेत देता है। ऐसी स्थिति में पैतृक संपत्ति या संचित धन का नुकसान भी हो सकता है।

यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।