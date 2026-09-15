शनि पर्वत पर बने ये 3 निशान को माना जाता है बेहद शुभ, व्यक्ति होता है अकूत दौलत का मालिक

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हथेली में मध्यमा उंगली के ठीक नीचे वाले हिस्से को शनि पर्वत कहा जाता है। शनि पर्वत में उभार और दबा दोनों ही हो सकता है। जिन लोगों का शनि पर्वत उभार लिए होता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में सफलता, मान-सम्मान और आर्थिक समृद्धि के संकेत होते हैं।शनि पर्वत के ऊपर अगर त्रिशूल का निशान बना हुआ होता है तो इसे बहुत ही शुभ निशान माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अनुशासित और मेहनती स्वभाव का होता है। ऐसे लोग किसी काम को बहुत ही धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हैं। इस तरह के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होती है और जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती है।जिन लोगों की हथेली पर साफ और स्पष्ट रूप से त्रिकोण का निशान देखने को मिलता है, इसे भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग बहुत ही गंभीर विषयों में रुचि रखने वाले होते हैं। करियर-कारोबार में तरक्की और धन संचय के अच्छे योग होते हैं।अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर शनि पर्वत के ऊपर वर्ग के निशान की कोई आकृति बनी हुई होती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इस तरह के लोग बहुत ही मुश्किल हालातों का डटकर सामना करते हैं। इनके करियर में स्थिरता और जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।