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हस्तरेखा शास्त्र में भाग्य रेखा को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता के अनुसार, यह रेखा हथेली के निचले हिस्से यानी मणिबंध के पास से शुरू होकर मध्यमा उंगली की दिशा में जाती है। यदि भाग्य रेखा स्पष्ट, सीधी और बिना किसी बड़ी रुकावट के दिखाई दे, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी भाग्य रेखा वाले व्यक्ति मेहनती, अनुशासित और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में इन्हें अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है।हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य रेखा का संबंध मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि से जोड़ा जाता है। यह रेखा अनामिका उंगली के नीचे स्थित सूर्य पर्वत की ओर जाती है। यदि हथेली में सूर्य रेखा साफ, सीधी और स्पष्ट दिखाई देती है, तो इसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसी सूर्य रेखा वाले व्यक्ति अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर समाज में अलग पहचान बनाते हैं। इन्हें कारोबार में प्रसिद्धि और आर्थिक लाभ मिलने की संभावनाएं रहती हैं।हथेली में तर्जनी उंगली के ठीक नीचे वाले उभरे हुए हिस्से को गुरु पर्वत कहा जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में इस पर्वत को नेतृत्व क्षमता, ज्ञान, महत्वाकांक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता के अनुसार, जिन लोगों का गुरु पर्वत अच्छी तरह विकसित हो और उस पर कोई शुभ चिह्न मौजूद हो, उनमें नेतृत्व करने की विशेष क्षमता होती है। ऐसे लोग निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और दूसरों को अपने साथ लेकर चलने का गुण रखते हैं।हस्तरेखा शास्त्र में मछली के निशान को विशेष शुभ चिह्नों में गिना जाता है। यदि हथेली पर मछली की आकृति स्पष्ट रूप से बनी हो, तो इसे धन, समृद्धि और सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, मछली का निशान होने पर व्यक्ति को जीवन में आर्थिक उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा मिल सकती है। ऐसे लोग अपने परिश्रम और योग्यता के बल पर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी इन्हें अच्छे अवसर मिलने की संभावना मानी जाती है।