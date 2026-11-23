Palm Reading In Hindi: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की लकीरों और उस पर बने विभिन्न पर्वतों का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इन रेखाओं और पर्वतों के जरिए व्यक्ति के जीवन से जुड़े कई पहलुओं को समझा जा सकता है। हथेली में मौजूद भाग्य, स्वास्थ्य, विवाह और धन से संबंधित रेखाओं का अलग-अलग पर्वतों से संबंध माना जाता है। इनके आकार और स्थिति के आधार पर जीवन में मिलने वाले शुभ-अशुभ संकेतों की व्याख्या की जाती है।

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