Money Line In Palm: हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं, बनावट और अलग-अलग चिह्नों के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और भविष्य से जुड़े संकेतों का आकलन किया जाता है। मान्यता है कि हथेली की रेखाओं के साथ-साथ उसका रंग भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के बारे में कई बातें बता सकता है। हथेलियों का साफ और स्वस्थ रंग सुख-समृद्धि का संकेत माना जाता है। आइए जानते हैं हथेली के कौन से रंग और रेखाएं धन-संपत्ति व खुशहाली से जुड़े माने जाते हैं।

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