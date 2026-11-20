हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, कनिष्ठा यानी छोटी उंगली के ठीक नीचे हथेली के किनारे पर मौजूद समानांतर रेखा को विवाह रेखा कहा जाता है। यह रेखा व्यक्ति के विवाह के समय, वैवाहिक जीवन और रिश्तों की स्थिरता से जुड़े संकेत देती है।

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हथेली में शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत की स्थिति व रंग भी विवाह योग के आकलन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये पर्वत व्यक्ति के प्रेम, आकर्षण, भावनाओं और वैवाहिक जीवन में आपस तालमेल से जुड़े संकेत देते हैं।

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हथेली में बृहस्पति पर्वत की बनावट और उस पर मौजूद चिह्नों को विवाह से जुड़े संकेतों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे विवाह की प्रकृति और जीवनसाथी के स्वभाव के बारे में जानकारी मिलती है। विशेष रूप से प्रेम विवाह के योग जानने में भी इस पर्वत को अहम माना जाता है।

हस्तरेखा शास्त्र:

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली पर मौजूद विवाह रेखा की बनावट और स्थिति से वैवाहिक जीवन से जुड़े कई संकेतों का अनुमान लगाया जाता है। मान्यता है कि स्पष्ट और सीधी विवाह रेखा को अच्छे वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है, जबकि टेढ़ी-मेढ़ी, धुंधली या शाखाओं में बंटी रेखा को रिश्तों में आने वाली चुनौतियों से जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा, विवाह रेखा का नीचे की ओर झुकना या उस पर कोई विशेष चिह्न होना भी अलग-अलग संकेत देता है। आइए जानते हैं विवाह रेखा की बनावट क्या बताती है।







शुक्र, चंद्र और बृहस्पति पर्वत से जानें वैवाहिक जीवन के राज





शुक्र पर्वत



यदि शुक्र पर्वत दबा हुआ हो, जाल बना हुआ हो या तारा चिह्न बने हों, तो यह वैवाहिक जीवन में अस्थिरता, विवाद के योग पैदा करता है।



चंद्र पर्वत



चंद्र पर्वत पर तिल या दाग होने पर विवाह में काफी विलंब हो सकता है. जब विवाह का समय निकट आता है, तो शुक्र और चंद्र पर्वत में गुलाबी आभा दिखाई देने लगती है तथा छोटी-छोटी रेखाएं ऊपर की ओर दिखाई देती हैं. ये विवाह के मजबूत संकेत माने जाते हैं।



बृहस्पति पर्वत



यदि बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस (X) चिह्न हो और उसका संबंध भाग्य रेखा से बन रहा हो, तो व्यक्ति के प्रेम विवाह के योग प्रबल होते हैं।







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