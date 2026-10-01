फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj ka kark rashifal 2 October 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वालों को नए अवसर मिल सकते हैं, पढ़ें 2 अक्तूबर का राशिफल

Fri, 02 Oct 2026 05:04 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 02 Oct 2026 05:04 AM IST
सार

आज आपका मिलनसार और मददगार स्वभाव लोगों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने या किसी के काम आने का अवसर मिलेगा।

विज्ञापन
Aaj ka kark rashifal 2 October 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

विज्ञापन


कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
आज आपका मिलनसार और मददगार स्वभाव लोगों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने या किसी के काम आने का अवसर मिलेगा। लंबे समय से अटके हुए कार्यों में भी धीरे-धीरे प्रगति देखने को मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी भाषा और व्यवहार को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपकी कही हुई छोटी-सी बात भी किसी बड़े मतभेद का कारण बन सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले सोच लें। 
विज्ञापन

आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है। जो लोग नौकरी बदलने या किसी नए अवसर की तलाश में हैं, उन्हें कोई उपयोगी संभावना मिल सकती है। हालांकि किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जरूर लें। आज धैर्य और संतुलित निर्णय आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोल सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्य बिंदु: 
करियर: नए अवसर सामने आ सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास सफल होंगे।
कार्यस्थल: बोलचाल में संयम रखें।
समाज: मददगार स्वभाव से प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
सलाह: जल्द प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखें।


साप्ताहिक राशिफल: 28 सितंबर से 4 अक्तूबर तक इन राशियों को रहना होगा सावधान, जानें सभी 12 राशियों का हाल
ग्रह गोचर: अक्तूबर में बदलेगी इन ग्रहों की चाल और बनेंगे 5 खास योग, जानें किन राशियों को होगा लाभ
मासिक राशिफल अक्तूबर 2026: इन 4 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की और धन लाभ के योग, पढ़ें 12 राशियों का हाल

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, aaj ka rashifal, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro, vastu shastra and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed