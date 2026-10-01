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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 02 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 2 अक्तूबर: मूलांक 3, 7 और 4 वालों को मिलेंगे नए संकेत, कई उलझनों का निकलेगा रास्ता

Thu, 01 Oct 2026 03:56 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 01 Oct 2026 03:56 PM IST
सार

Ank Jyotish 02 October 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए खास रह सकता है। करियर, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन में दिन कैसा रहेगा, यह जानने के लिए पढ़ें आज का अंक ज्योतिष और अपने मूलांक का भविष्यफल।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 02 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
02 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Ank Jyotish 02 October 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक का संबंध किसी न किसी विशेष अंक और उसके प्रभाव से माना जाता है। इसी आधार पर व्यक्ति के जीवन में आने वाले अवसरों, चुनौतियों और बदलावों का अनुमान लगाया जाता है। आज 2 अक्तूबर 2026 का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए आर्थिक मामलों में राहत लेकर आ सकता है, तो कुछ लोगों को करियर और निजी जीवन में महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी कुछ जातकों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, जबकि कुछ को अपनी भावनाओं और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। आज का दिन नौकरी, कारोबार, धन, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य जैसे जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कैसा रहेगा? किन मूलांक वालों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है और किसे आज सावधानी से कदम आगे बढ़ाना चाहिए? आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक सभी जातकों के लिए 02 अक्तूबर 2026 का आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 02 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1
आज आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत रहेगा और आप पूरे उत्साह के साथ अपने काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें संभालने के लिए आपको अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में आज साफ-साफ बातचीत करना जरूरी रहेगा। अपनी भावनाओं को जल्दबाजी में व्यक्त करने या कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। पार्टनर की बात समझने के बाद ही आगे बढ़ना बेहतर होगा।
शुभ अंक- 21
शुभ रंग- नारंगी

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 02 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2
आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। छोटी-छोटी बातें आपके मन पर ज्यादा असर डाल सकती हैं। प्रेम जीवन में पार्टनर का साथ और अपनापन आपको सुकून देगा, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ उलझन बनी रह सकती है। किसी रिश्ते या निजी मामले को लेकर निर्णय लेते समय भावनाओं के बजाय शांत दिमाग से सोचें। परिवार और करीबी लोगों के साथ बातचीत करने से मन हल्का हो सकता है।
शुभ अंक- 11
शुभ रंग- भूरा

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 02 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3
आज आपके अंदर रचनात्मकता और आत्मविश्वास दोनों बढ़े हुए रहेंगे। आप अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर पाएंगे और आपकी प्रतिभा की तारीफ भी हो सकती है। प्रेम संबंधों में पार्टनर की ओर से कोई तारीफ या प्यार भरी बात आपका दिन बना सकती है। करियर के क्षेत्र में भी कोई सकारात्मक खबर मिलने की संभावना है। काम से जुड़ा कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है, जो आगे चलकर आपके लिए उपयोगी साबित हो। अपनी सकारात्मक ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करें।
शुभ अंक- 19
शुभ रंग- हरा

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 02 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4
आज मन में कुछ अनिश्चितता या असमंजस की स्थिति रह सकती है। किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर आपको तुरंत निर्णय लेने में परेशानी महसूस हो सकती है। हालांकि मेहनत करते रहने से धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी। प्रेम संबंधों में आज संयम रखना बेहद जरूरी होगा। पार्टनर की कोई बात आपको बुरी लग सकती है और छोटी-सी बात बहस का रूप ले सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी बात समझने की कोशिश करें। धैर्य और समझदारी से परिस्थितियों को संभाला जा सकता है।
शुभ अंक- 23
शुभ रंग- पीला

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