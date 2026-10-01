अंक ज्योतिष 2 अक्तूबर: मूलांक 3, 7 और 4 वालों को मिलेंगे नए संकेत, कई उलझनों का निकलेगा रास्ता

1 of 10 02 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







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Ank Jyotish 02 October 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक का संबंध किसी न किसी विशेष अंक और उसके प्रभाव से माना जाता है। इसी आधार पर व्यक्ति के जीवन में आने वाले अवसरों, चुनौतियों और बदलावों का अनुमान लगाया जाता है। आज 2 अक्तूबर 2026 का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए आर्थिक मामलों में राहत लेकर आ सकता है, तो कुछ लोगों को करियर और निजी जीवन में महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी कुछ जातकों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, जबकि कुछ को अपनी भावनाओं और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। आज का दिन नौकरी, कारोबार, धन, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य जैसे जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कैसा रहेगा? किन मूलांक वालों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है और किसे आज सावधानी से कदम आगे बढ़ाना चाहिए? आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक सभी जातकों के लिए 02 अक्तूबर 2026 का आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल।

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अंक 1

आज आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत रहेगा और आप पूरे उत्साह के साथ अपने काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें संभालने के लिए आपको अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में आज साफ-साफ बातचीत करना जरूरी रहेगा। अपनी भावनाओं को जल्दबाजी में व्यक्त करने या कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। पार्टनर की बात समझने के बाद ही आगे बढ़ना बेहतर होगा।

शुभ अंक- 21

शुभ रंग- नारंगी

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अंक 2

आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। छोटी-छोटी बातें आपके मन पर ज्यादा असर डाल सकती हैं। प्रेम जीवन में पार्टनर का साथ और अपनापन आपको सुकून देगा, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ उलझन बनी रह सकती है। किसी रिश्ते या निजी मामले को लेकर निर्णय लेते समय भावनाओं के बजाय शांत दिमाग से सोचें। परिवार और करीबी लोगों के साथ बातचीत करने से मन हल्का हो सकता है।

शुभ अंक- 11

शुभ रंग- भूरा

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अंक 3

आज आपके अंदर रचनात्मकता और आत्मविश्वास दोनों बढ़े हुए रहेंगे। आप अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर पाएंगे और आपकी प्रतिभा की तारीफ भी हो सकती है। प्रेम संबंधों में पार्टनर की ओर से कोई तारीफ या प्यार भरी बात आपका दिन बना सकती है। करियर के क्षेत्र में भी कोई सकारात्मक खबर मिलने की संभावना है। काम से जुड़ा कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है, जो आगे चलकर आपके लिए उपयोगी साबित हो। अपनी सकारात्मक ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करें।

शुभ अंक- 19

शुभ रंग- हरा

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