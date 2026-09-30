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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 01 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 1 अक्तूबर: मूलांक 1, 5 और 8 वालों को मिलेगा लाभ, करियर में मिल सकते हैं नए अवसर

Wed, 30 Sep 2026 03:51 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 30 Sep 2026 03:51 PM IST
सार

1 अक्तूबर 2026 का अंक ज्योतिष आपके लिए क्या संकेत दे रहा है? जानिए आज मूलांक के अनुसार आपका दिन कैसा रहेगा, किन कामों में सफलता मिल सकती है और किन मामलों में सावधानी बरतना बेहतर होगा।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 01 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
01 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

अक्तूबर महीने की शुरुआत अंक ज्योतिष के लिहाज से कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आई है। 1 अक्तूबर 2026 को आपके जन्मांक यानी मूलांक के आधार पर दिन की ऊर्जा आपके काम, करियर, धन, रिश्तों और निजी जीवन पर अलग-अलग असर डाल सकती है। किसी मूलांक के जातकों के लिए आज नए अवसर सामने आ सकते हैं, तो कुछ लोगों को अपने फैसलों में संयम और सावधानी रखने की जरूरत होगी। आज आपका मूलांक आपके लिए क्या संकेत दे रहा है? कामकाज में सफलता के कितने अवसर बनेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रह सकती है और रिश्तों के मामले में दिन कैसा रहेगा? आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक सभी जातकों के लिए 1 अक्तूबर 2026 का अंक ज्योतिष और आज का अंक भविष्यफल।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 01 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1
आज आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। किसी नए काम की शुरुआत करने या लंबे समय से रुकी योजना को दोबारा शुरू करने के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके विचारों और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना हो सकती है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर काफी समय से सोच-विचार कर रहे हैं, तो आज परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। दूसरों की राय सुनें, लेकिन अंतिम निर्णय लेते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें।
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 11

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 01 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2
आज आपका मन कुछ निजी और भावनात्मक विषयों पर अधिक केंद्रित रह सकता है। बीती हुई किसी बात को लेकर चिंता करने के बजाय वर्तमान परिस्थितियों पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। रिश्तों में अगर कोई गलतफहमी चल रही है तो शांतिपूर्वक बातचीत से उसे दूर किया जा सकता है। काम के दौरान तनाव महसूस हो तो थोड़े-थोड़े अंतराल पर आराम करें। किसी करीबी व्यक्ति का सहयोग आपको भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करा सकता है।
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 12

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 01 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3
आज आपकी रचनात्मक सोच आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है। किसी प्रोजेक्ट, लेखन, कला या नए विचार से जुड़े काम में आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। सहकर्मियों या मित्रों के साथ मिलकर किया गया काम बेहतर परिणाम दे सकता है। अपनी बात खुलकर रखने में संकोच न करें, क्योंकि आपके विचारों को महत्व मिल सकता है। हालांकि एक साथ कई काम हाथ में लेने के बजाय प्राथमिकता तय करके आगे बढ़ना आपके लिए अधिक उपयोगी रहेगा।
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 31

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 01 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4
आज आपको अपनी सेहत और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। काम के दबाव के कारण आराम की अनदेखी न करें और खान-पान को लेकर भी लापरवाही से बचें। छोटी-मोटी परेशानी हो तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते ध्यान देना बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों में कोई छोटा लाभ या बचत का अवसर मिल सकता है। किसी जरूरी खर्च को लेकर योजना बनानी पड़े तो बजट का ध्यान रखें। धैर्य से काम लेने पर दिन संतुलित बना रहेगा।
शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 14

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