अंक ज्योतिष 1 अक्तूबर: मूलांक 1, 5 और 8 वालों को मिलेगा लाभ, करियर में मिल सकते हैं नए अवसर

1 of 10 01 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







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अक्तूबर महीने की शुरुआत अंक ज्योतिष के लिहाज से कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आई है। 1 अक्तूबर 2026 को आपके जन्मांक यानी मूलांक के आधार पर दिन की ऊर्जा आपके काम, करियर, धन, रिश्तों और निजी जीवन पर अलग-अलग असर डाल सकती है। किसी मूलांक के जातकों के लिए आज नए अवसर सामने आ सकते हैं, तो कुछ लोगों को अपने फैसलों में संयम और सावधानी रखने की जरूरत होगी। आज आपका मूलांक आपके लिए क्या संकेत दे रहा है? कामकाज में सफलता के कितने अवसर बनेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रह सकती है और रिश्तों के मामले में दिन कैसा रहेगा? आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक सभी जातकों के लिए 1 अक्तूबर 2026 का अंक ज्योतिष और आज का अंक भविष्यफल।

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अंक 1

आज आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। किसी नए काम की शुरुआत करने या लंबे समय से रुकी योजना को दोबारा शुरू करने के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके विचारों और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना हो सकती है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर काफी समय से सोच-विचार कर रहे हैं, तो आज परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। दूसरों की राय सुनें, लेकिन अंतिम निर्णय लेते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 11

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अंक 2

आज आपका मन कुछ निजी और भावनात्मक विषयों पर अधिक केंद्रित रह सकता है। बीती हुई किसी बात को लेकर चिंता करने के बजाय वर्तमान परिस्थितियों पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। रिश्तों में अगर कोई गलतफहमी चल रही है तो शांतिपूर्वक बातचीत से उसे दूर किया जा सकता है। काम के दौरान तनाव महसूस हो तो थोड़े-थोड़े अंतराल पर आराम करें। किसी करीबी व्यक्ति का सहयोग आपको भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करा सकता है।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 12

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अंक 3

आज आपकी रचनात्मक सोच आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है। किसी प्रोजेक्ट, लेखन, कला या नए विचार से जुड़े काम में आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। सहकर्मियों या मित्रों के साथ मिलकर किया गया काम बेहतर परिणाम दे सकता है। अपनी बात खुलकर रखने में संकोच न करें, क्योंकि आपके विचारों को महत्व मिल सकता है। हालांकि एक साथ कई काम हाथ में लेने के बजाय प्राथमिकता तय करके आगे बढ़ना आपके लिए अधिक उपयोगी रहेगा।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 31

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