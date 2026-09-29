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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 30 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

30 सितंबर का अंक ज्योतिष: मूलांक 1 और 5 वालों के लिए खुल सकते हैं सफलता के रास्ते, मिल सकती हैं नई जिम्मेदारी

Tue, 29 Sep 2026 03:56 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 29 Sep 2026 03:56 PM IST
सार

30 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष जानें और देखें कि आज आपका मूलांक आपके दिन पर कैसा असर डालेगा। मूलांक 1 से 9 तक जानें आज का शुभ अंक, करियर, धन और रिश्तों से जुड़ा अंक भविष्यफल।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 30 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
30 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

30 सितंबर 2026 का दिन अंक ज्योतिष के लिहाज से कई लोगों के लिए खास रह सकता है। जन्म तारीख के आधार पर निकाला गया मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन से जुड़े अलग-अलग पहलुओं के बारे में संकेत देता है। आज ग्रहों और अंकों के प्रभाव के अनुसार कुछ मूलांक वाले जातकों को कामकाज में नई संभावनाएं मिल सकती हैं, तो कुछ लोगों को आर्थिक मामलों और रिश्तों में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि 30 सितंबर 2026 को आपका दिन कैसा रहेगा, कौन-सा अंक आपके लिए शुभ रहेगा और करियर, धन, प्रेम संबंधों व पारिवारिक जीवन में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, तो पढ़ें आज का अंक ज्योतिष। यहां मूलांक 1 से लेकर 9 तक सभी जातकों के लिए आज का अंक भविष्यफल, शुभ अंक और दिन से जुड़े खास संकेत विस्तार से जानें।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 30 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1
आज का दिन कार्यक्षेत्र के लिहाज से आपके पक्ष में रह सकता है। मेहनत और लगन से किए गए काम का उचित परिणाम मिलने की संभावना है, हालांकि कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहतर होगा। स्वास्थ्य के लिए तनाव कम करने और मानसिक सुकून बनाए रखने पर ध्यान दें।
शुभ अंक- 15
शुभ रंग- गुलाबी

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 30 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2
करियर में आज कुछ छोटी-बड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और सूझबूझ से आप परिस्थितियों को संभाल लेंगे। पैसों से जुड़े मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए खर्च करने से पहले बजट का ध्यान रखें। लगातार काम के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है। आराम और खुद के लिए समय निकालना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
शुभ अंक- 19
शुभ रंग- बैंगनी

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 30 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है और काम में सफलता मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति भी मजबूत रह सकती है और निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं।
शुभ अंक- 21
शुभ रंग- लाल

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 30 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4
आज करियर में कुछ चुनौतियां आपका इंतजार कर सकती हैं, लेकिन आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आप उनका सामना कर पाएंगे। पुरानी किसी बात को लेकर मन में चिंता रह सकती है, इसलिए बेवजह तनाव लेने से बचें। आर्थिक मामलों में स्थिति थोड़ी अस्थिर हो सकती है और खर्च बढ़ने की संभावना है। मानसिक शांति के लिए पर्याप्त आराम और खुद के लिए समय निकालें।
शुभ अंक- 11
शुभ रंग- भूरा

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