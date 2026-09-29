30 सितंबर का अंक ज्योतिष: मूलांक 1 और 5 वालों के लिए खुल सकते हैं सफलता के रास्ते, मिल सकती हैं नई जिम्मेदारी

1 of 10 30 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







Link Copied



30 सितंबर 2026 का दिन अंक ज्योतिष के लिहाज से कई लोगों के लिए खास रह सकता है। जन्म तारीख के आधार पर निकाला गया मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन से जुड़े अलग-अलग पहलुओं के बारे में संकेत देता है। आज ग्रहों और अंकों के प्रभाव के अनुसार कुछ मूलांक वाले जातकों को कामकाज में नई संभावनाएं मिल सकती हैं, तो कुछ लोगों को आर्थिक मामलों और रिश्तों में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि 30 सितंबर 2026 को आपका दिन कैसा रहेगा, कौन-सा अंक आपके लिए शुभ रहेगा और करियर, धन, प्रेम संबंधों व पारिवारिक जीवन में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, तो पढ़ें आज का अंक ज्योतिष। यहां मूलांक 1 से लेकर 9 तक सभी जातकों के लिए आज का अंक भविष्यफल, शुभ अंक और दिन से जुड़े खास संकेत विस्तार से जानें।

2 of 10 दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1

आज का दिन कार्यक्षेत्र के लिहाज से आपके पक्ष में रह सकता है। मेहनत और लगन से किए गए काम का उचित परिणाम मिलने की संभावना है, हालांकि कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहतर होगा। स्वास्थ्य के लिए तनाव कम करने और मानसिक सुकून बनाए रखने पर ध्यान दें।

शुभ अंक- 15

शुभ रंग- गुलाबी

3 of 10 दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2

करियर में आज कुछ छोटी-बड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और सूझबूझ से आप परिस्थितियों को संभाल लेंगे। पैसों से जुड़े मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए खर्च करने से पहले बजट का ध्यान रखें। लगातार काम के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है। आराम और खुद के लिए समय निकालना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

शुभ अंक- 19

शुभ रंग- बैंगनी

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 10 दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है और काम में सफलता मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति भी मजबूत रह सकती है और निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं।

शुभ अंक- 21

शुभ रंग- लाल

विज्ञापन

5 of 10 दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala