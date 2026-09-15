घर में फेंगशुई कछुए रखने में ना करें ऐसी गलती, जानिए नियम
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Thu, 17 Sep 2026 07:38 PM IST
सार
फेंगशुई शास्त्र के अनुसार कछुए को जब घर में रखें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसका मुह मुख्य द्वार की ओर ना हो। कुछए का मुंह हमेशा घर के अंदर की ओर होना चाहिए।
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विस्तार
चीनी वास्तु शास्त्र फेंगशुई में घर में सुख-समृद्धि, संपन्नता और सकारात्मक ऊर्जा के लिए कई तरह उपाय कारगर माने जाते हैं। फेंगशुई के अनुसार, आर्थिक स्थिति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए फेंगशुई कछुए को रखने का विशेष महत्व होता है। कछुए को घर के साथ-साथ ऑफिस के डेस्क में रखना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। लेकिन कछुए को रखने का एक खास स्थान होता है, इसे कही भी किसी कोने में नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं फेंगशुई कछुए रखने की सही दिशा क्या होती है और किन बातों को खास ख्याल रखना चाहिए।
कछुए का मुंह बाहर की तरफ ना हो
फेंगशुई शास्त्र के अनुसार कछुए को जब घर में रखें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसका मुह मुख्य द्वार की ओर ना हो। कुछए का मुंह हमेशा घर के अंदर की ओर होना चाहिए। फेंगशुई के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।
बेडरूम में ना रखे फेंगशुई कछुआ
फेंगशुई शास्त्र के अनुसार, कभी बेडरूम में कछुए को नहीं रखना चाहिए। फेंगशुई में कछुए को बेडरूम में रखने की सही स्थान नहीं होता है। इससे लिविंग रूम में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। यहां पर रखने से सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।
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पानी को हमेशा साफ रखें
फेंगशुई शास्त्र के अनुसार, कांच, क्रिस्टल और धातु के बर्तन में कछुए को पानी के साथ रखना चाहिए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें कि पानी की सफाई नियमित रूप से होती रहे। अगर बाउल में गंदा पानी रहेगा तो इसे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है।
फेंगशुई कछुए रखने की सही दिशा
कछुए को फेंगशुई शास्त्र के अनुसार हमेशा सही दिशा में रखना चाहिए। घर के लिए मेटल वाला कछुए को हमेशा उत्तर-पश्चिम दिशा में ही रखें। कांच या फिर क्रिस्टल वाले कछुए को हमेशा उत्तर या फिर घर के दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें। वहीं लकड़ी वाले कछुए के रखने की दिशा दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है।
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कछुए का मुंह बाहर की तरफ ना हो
फेंगशुई शास्त्र के अनुसार कछुए को जब घर में रखें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसका मुह मुख्य द्वार की ओर ना हो। कुछए का मुंह हमेशा घर के अंदर की ओर होना चाहिए। फेंगशुई के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।
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बेडरूम में ना रखे फेंगशुई कछुआ
फेंगशुई शास्त्र के अनुसार, कभी बेडरूम में कछुए को नहीं रखना चाहिए। फेंगशुई में कछुए को बेडरूम में रखने की सही स्थान नहीं होता है। इससे लिविंग रूम में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। यहां पर रखने से सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।
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पानी को हमेशा साफ रखें
फेंगशुई शास्त्र के अनुसार, कांच, क्रिस्टल और धातु के बर्तन में कछुए को पानी के साथ रखना चाहिए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें कि पानी की सफाई नियमित रूप से होती रहे। अगर बाउल में गंदा पानी रहेगा तो इसे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है।
फेंगशुई कछुए रखने की सही दिशा
कछुए को फेंगशुई शास्त्र के अनुसार हमेशा सही दिशा में रखना चाहिए। घर के लिए मेटल वाला कछुए को हमेशा उत्तर-पश्चिम दिशा में ही रखें। कांच या फिर क्रिस्टल वाले कछुए को हमेशा उत्तर या फिर घर के दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें। वहीं लकड़ी वाले कछुए के रखने की दिशा दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।