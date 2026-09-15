फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Feng Shui ›   fengshui tips kachua rakhne ki sahi disha

घर में फेंगशुई कछुए रखने में ना करें ऐसी गलती, जानिए नियम

Thu, 17 Sep 2026 07:38 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Thu, 17 Sep 2026 07:38 PM IST
सार

फेंगशुई शास्त्र के अनुसार कछुए को जब घर में रखें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसका मुह मुख्य द्वार की ओर ना हो। कुछए का मुंह हमेशा घर के अंदर की ओर होना चाहिए।

विज्ञापन
fengshui tips kachua rakhne ki sahi disha
कछुए से जुड़े फेंगशुई टिप्स - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चीनी वास्तु शास्त्र फेंगशुई में घर में सुख-समृद्धि, संपन्नता और सकारात्मक ऊर्जा के लिए कई तरह उपाय कारगर माने जाते हैं। फेंगशुई के अनुसार, आर्थिक स्थिति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए फेंगशुई कछुए को रखने का विशेष महत्व होता है। कछुए को घर के साथ-साथ ऑफिस के डेस्क में रखना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। लेकिन कछुए को रखने का एक खास स्थान होता है, इसे कही भी किसी कोने में नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं फेंगशुई कछुए रखने की सही दिशा क्या होती है और किन बातों को खास ख्याल रखना चाहिए। 
विज्ञापन


कछुए का मुंह बाहर की तरफ ना हो
फेंगशुई शास्त्र के अनुसार कछुए को जब घर में रखें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसका मुह मुख्य द्वार की ओर ना हो। कुछए का मुंह हमेशा घर के अंदर की ओर होना चाहिए। फेंगशुई के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 
विज्ञापन


बेडरूम में ना रखे फेंगशुई कछुआ
फेंगशुई शास्त्र के अनुसार, कभी बेडरूम में कछुए को नहीं रखना चाहिए। फेंगशुई में कछुए को बेडरूम में रखने की सही स्थान नहीं होता है। इससे लिविंग रूम में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। यहां पर रखने से सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पानी को हमेशा साफ रखें
फेंगशुई शास्त्र के अनुसार, कांच, क्रिस्टल और धातु के बर्तन में कछुए को पानी के साथ रखना चाहिए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें कि पानी की सफाई नियमित रूप से होती रहे। अगर बाउल में गंदा पानी रहेगा तो इसे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। 

फेंगशुई कछुए रखने की सही दिशा
कछुए को फेंगशुई शास्त्र के अनुसार हमेशा सही दिशा में रखना चाहिए। घर के लिए मेटल वाला कछुए को हमेशा उत्तर-पश्चिम दिशा में ही रखें। कांच या फिर क्रिस्टल वाले कछुए को हमेशा उत्तर या फिर घर के दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें। वहीं लकड़ी वाले कछुए के रखने की दिशा दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है।  

 

फेंगशुई में ऑफिस में कछुआ रखने के हैं कई फायदे, जानिए नौकरी में प्रमोशन के उपाय


Feng Shui Tips: फेंगशुई में धातु के कछुए की अंगूठी को पहनने से क्या-क्या होते हैं लाभ, जानिए तरीका

धन को आकर्षित करने वाला पर्स: फेंगशुई और वास्तु के अनुसार किन चीजों को रखें दूर और किसे रखे साथ
 

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 



 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, janam kundali in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed