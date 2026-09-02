फेंगशुई में ऑफिस में कछुआ रखने के हैं कई फायदे, जानिए नौकरी में प्रमोशन के उपाय

Fengshui Tips: वास्तु और फेंगशुई शास्त्र में करियर से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से जीवन में कई तरह की सफलताएं मिलती हैं। कई बार लोग मेहनत करने के बाद भी उनको करियर में मनमुताबिक उपलब्धि और ग्रोथ नहीं मिलती है। कार्यक्षेत्र में काम पूरे नहीं होते हैं। नौकरी में प्रमोशन में अड़चनें आती हैं और आर्थिक स्थिति कमजोर रहती हैं। फेंगशुई में करियर में ग्रोथ और मनचाहा काम पाने के लिए कई तरह के उपाय बताए जाते हैं। फेंगशुई में कछुए को बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसी मान्यता है इसे पास रखने से अच्छी ग्रोथ होती है और पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। कई लोग अपने कार्यलय या प्रतिष्ठान की मेज पर फेंगशुई कछुआ रखते हैं ताकि नौकरी या व्यापार में हमेशा तरक्की होती रहें। आइए जानते हैं ऑफिस में फेंगशुई के रखने की सही दिशा क्या है।

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