{"_id":"6b0548f3d7f774085c0c5fd7","slug":"multicap-funds-share-market-large-mid-and-small-cap-smart-ways-to-invest-volatility-advertorial-2026-11-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मल्टीकैप फंड: बाजार के हर उतार-चढ़ाव में पैसे बनाने का स्मार्ट तरीका क्या? जानिए इसके बारे में सबकुछ","category":{"title":"Advertorial","title_hn":"एडवरटोरियल","slug":"advertorial"}}

विज्ञापन



क्या हैं लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप कंपनियां?

बाजार में तीन मुख्य समूह होते हैं। लार्ज-कैप कंपनियां बड़ी और स्थापित होती हैं, जिनके ब्रांड पहचाने जाते हैं और आय स्थिर होती है। अर्थव्यवस्था में अस्थिरता होने पर ये कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करती हैं। मिड-कैप कंपनियां खुद को साबित कर चुकी होती हैं, लेकिन उनमें अभी भी वृद्धि की गुंजाइश होती है। स्मॉल-कैप कंपनियां उच्च जोखिम वाली होती हैं। ये शानदार वृद्धि कर सकती हैं, लेकिन एक खराब तिमाही या नकदी की कमी उन्हें बड़ी कंपनियों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। बाजार हमेशा एक ही समूह का पक्ष नहीं लेता। जब अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता होती है, तो पैसा बड़ी और सुरक्षित कंपनियों की ओर जाता है। विज्ञापन

बाजार में तीन मुख्य समूह होते हैं। लार्ज-कैप कंपनियां बड़ी और स्थापित होती हैं, जिनके ब्रांड पहचाने जाते हैं और आय स्थिर होती है। अर्थव्यवस्था में अस्थिरता होने पर ये कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करती हैं। मिड-कैप कंपनियां खुद को साबित कर चुकी होती हैं, लेकिन उनमें अभी भी वृद्धि की गुंजाइश होती है। स्मॉल-कैप कंपनियां उच्च जोखिम वाली होती हैं। ये शानदार वृद्धि कर सकती हैं, लेकिन एक खराब तिमाही या नकदी की कमी उन्हें बड़ी कंपनियों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। बाजार हमेशा एक ही समूह का पक्ष नहीं लेता। जब अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता होती है, तो पैसा बड़ी और सुरक्षित कंपनियों की ओर जाता है। शेयर खरीदना संपत्ति बनाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। हालांकि, अच्छी कंपनियां चुनना ही मुश्किल नहीं, बल्कि यह तय करना भी कठिन है कि किस तरह की कंपनियों में निवेश करें। कुछ लोग बड़ी और जाने-पहचाने नाम पसंद करते हैं, जबकि अन्य तेजी से बढ़ने वाली छोटी फर्मों की तलाश में रहते हैं। सच्चाई यह है कि अगले कुछ वर्षों में कौन सा खंड बेहतर प्रदर्शन करेगा, यह कोई नहीं जानता।

Trending Videos

मल्टीकैप फंड कैसे करते हैं काम?

भल्ला फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक मानस भल्ला के अनुसार मल्टीकैप फंड इसी समस्या का समाधान करते हैं। ये फंड तीनों प्रकार की कंपनियों में निवेश करते हैं। नियमों के अनुसार, एक मल्टीकैप फंड को अपनी पूंजी का कम से कम 25 फीसदी लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप में से प्रत्येक में लगाना होता है। फंड प्रबंधक शेष 25 फीसदी पूंजी का निवेश बाजार की स्थितियों और सबसे अधिक वृद्धि की संभावना वाले क्षेत्रों के आधार पर तय करता है। छोटी कंपनियां बड़े लाभ के अवसर लाती हैं, मध्यम आकार की कंपनियां विस्तार का मौका देती हैं, और बड़ी कंपनियां स्थिरता प्रदान करती हैं।



आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टीकैप फंड का प्रदर्शन कैसा?

विज्ञापन