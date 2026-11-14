एनवीडिया विवाद: एलन मस्क ने पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग की वापसी का किया समर्थन, बवाल के बीच क्यों दिया साथ?

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जेनसन हुआंग के निजी जीवन को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट सामने आई थीं। इनमें उनके विवाहेतर संबंधों के आरोप लगाए गए थे। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग के एनवीडिया की हेल्थकेयर उपाध्यक्ष किम्बर्ली पॉवेल के साथ संबंध थे। अखबार ने कंपनी में काम कर चुके पांच लोगों के हवाले से बताया कि मार्च में सैन जोस, कैलिफोर्निया में आयोजित एनवीडिया सम्मेलन के दौरान दोनों को एक होटल में करीब आते हुए देखा गया था। पॉवेल 2008 में कंपनी से जुड़ी थीं और स्वास्थ्य सेवाओं व उच्च शिक्षा में एनवीडिया की चिप तकनीक के इस्तेमाल से जुड़े कार्यक्रमों की जिम्मेदारी संभालती हैं।इस विवाद में एलिस हुआंग नाम की एक चीनी कारोबारी का नाम भी सामने आया। वह सिंगापुर की डाटा कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल से जुड़ी हैं। यह कंपनी एनवीडिया की प्रमुख ग्राहकों में शामिल है। रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को संदेह है कि एलिस हुआंग के चीन की खुफिया एजेंसियों से संबंध हो सकते हैं। इस वजह से मामला केवल जेनसन हुआंग के निजी जीवन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का पहलू भी जुड़ गया।मामले में नया मोड़ तब आया, जब रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि हुआंग के कंपनी की एक दूसरी कर्मचारी के साथ भी अंतरंग संबंध थे। रॉयटर्स ने यह जानकारी मामले से परिचित दो लोगों के हवाले से दी। इस खबर के सामने आने के बाद हुआंग के निजी जीवन को लेकर सवाल और बढ़ गए। वहीं, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, एलिस हुआंग का जिक्र उस पत्र में भी था, जो जेनसन ने एनवीडिया के कर्मचारियों को भेजा था। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई स्वीकार की थी और उनका भरोसा तोड़ने के लिए माफी मांगी थी।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जेनसन हुआंग के समर्थन में सामने आ चुके हैं। मस्क पहले भी हुआंग को अपने साथ काम देने के सुझाव पर सकारात्मक जवाब दे चुके हैं। जब एक यूजर ने उनसे हुआंग को नौकरी देने की बात कही थी, तो मस्क ने जवाब दिया था, 'यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी।' हुआंग ने 1993 में एनवीडिया की सह-स्थापना की थी। उनके नेतृत्व में कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चिप बनाने वाली दुनिया की प्रमुख कंपनियों में शामिल हुई। वह वैश्विक एआई उद्योग के सबसे चर्चित चेहरों में गिने जाते हैं। अब मस्क के बहाली की याचिका को समर्थन देने से उनकी वापसी की मांग को और चर्चा मिल गई है।