यूक्रेन युद्ध से ईरान जंग तक: ट्रंप, शी और पुतिन की बैठक पर दुनिया की नजर, क्या होगा कोई बड़ा समझौता?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के शेनझेन में ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक कर सकते हैं। दुनिया की तीन प्रमुख परमाणु शक्तियों के नेताओं का एक साथ आना अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में बड़ी घटना माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, अगले सप्ताह होने वाले एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सम्मेलन के दौरान यह मुलाकात प्रस्तावित है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इससे किसी बड़े समझौते की उम्मीद कम है। बैठक का महत्व ठोस नतीजों से ज्यादा तीनों नेताओं के एक मंच पर आने में हो सकता है।

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