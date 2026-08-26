World: ईरान पर US के प्रतिबंध से भड़के चीन ने दी चेतावनी; अमेरिका में 35 साल बाद खसरे से दो लोगों की मौत
अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट द्वारा ईरान के वित्तीय संबंधों पर घोषित "आर्थिक हमले" पर चीन ने आपत्ति जताई है। चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और प्रमुख तेल खरीदार है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने चीनी नेता शी जिनपिंग की मेजबानी करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार युद्धविराम बनाए रखना है। बेसेंट की टिप्पणी में चीन को लक्षित करने की कोई विशिष्ट जानकारी नहीं थी, जिससे अभियान की प्रभावशीलता पर संदेह है। विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिका को ईरान पर दबाव और चीन के साथ तनाव के बीच संतुलन बनाना होगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन-ईरान सहयोग अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में है और इसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए। चीन ईरान के 80 फीसदी से अधिक तेल अप्रत्यक्ष चैनलों से प्राप्त करता है। ट्रंप प्रशासन ने प्रमुख चीनी व्यवसायों पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, हालांकि सोमवार को 60 ईरान-लिंक्ड संस्थाओं को दंडित किया गया। शी की आगामी यात्रा के कारण ट्रंप अभी चीन पर सख्त कार्रवाई करने से बच सकते हैं।
अमेरिका में 35 साल बाद खसरे से दो लोगों की मौत
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में खसरे से दो लोगों की मौत हो गई, जो पिछले 35 साल में पहली ऐसी मौतें हैं। दोनों लैंकेस्टर काउंटी के निवासी थे और उन्होंने टीका नहीं लगवाया था। राज्य में 2026 में अब तक 28 काउंटी में 393 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव डेब्रा बोगेन ने कहा कि लोग इस बीमारी की गंभीरता से अनजान हैं। अमेरिका में अब तक कुल 2,777 मामले दर्ज हुए हैं, जो 1989-91 के बाद सबसे अधिक हैं।
कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज (एसडीएफ) ने मंगलवार को अपने आधिकारिक विघटन की घोषणा की। कमांडर मजलोम अब्दी ने बताया कि एसडीएफ का सीरियाई सेना में विलय पूरा हो गया है। जनवरी में सरकारी हमले में अधिकांश क्षेत्र खोने के बाद एसडीएफ ने सेना से विलय का समझौता किया। एसडीएफ अमेरिका का इस्लामिक स्टेट विरोधी मुख्य भागीदार था। असद के हटने के बाद, वाशिंगटन ने अहमद अल-शरा की नई सरकार से संबंध बनाए। अब्दी ने एसडीएफ की भूमिका को सीरिया के कठिन इतिहास में महत्वपूर्ण बताया। अल-शरा ने कुर्द अधिकारों को मजबूत करने के लिए फरमान जारी किया था। इसके तहत कुर्द को आधिकारिक भाषा बनाया गया और नवरोज को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। हजारों कुर्दों की नागरिकता भी बहाल हुई। यह विलय अल-शरा की सरकार के लिए बड़ी सफलता है, जो 14 साल के गृह युद्ध के बाद देश को एकजुट कर रही है।
कंट्री म्यूजिक आइकन डॉली पार्टन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने अपनी दमदार आवाज, मार्मिक गीत लेखन और चमकदार वेशभूषा से स्टारडम हासिल किया। पार्टन अपनी घुमावदार काया और सुनहरे विग के लिए जानी जाती थीं। वह संगीत जगत की सबसे प्रिय हस्तियों में से एक थीं। उन्होंने "जोलीन" और "आई विल ऑलवेज लव यू" जैसे सैकड़ों क्लासिक गीत लिखे। इन गीतों की 10 करोड़ से अधिक वैश्विक बिक्री और 1 अरब से अधिक ऑनलाइन स्ट्रीम हुईं। पार्टन एक सफल व्यवसायी और परोपकारी भी थीं, जिनके प्रोजेक्ट्स में एक थीम पार्क शामिल था। उनका कॅरिअर टेनेसी के एक गरीब परिवार में 12 बच्चों में से एक के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने बच्चों को मुफ्त किताबें भेजने के लिए 'इमेजिनेशन लाइब्रेरी' नामक एक गैर-लाभकारी संस्था बनाई। 13 साल की उम्र में वह नैशविले के ग्रैंड ओले ओप्री में जॉनी कैश द्वारा पेश की गईं।