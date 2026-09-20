इमरान खान की बहन अलीमा खान गिरफ्तार: 27 सितंबर के ‘जस्टिस मार्च’ से पहले कार्रवाई, लाहौर से हुई गिरफ्तारी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान को रविवार को लाहौर स्थित उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के 27 सितंबर को प्रस्तावित विरोध मार्च से कुछ दिन पहले हुई है। रॉयटर्स के मुताबिक, इमरान खान की पार्टी के पंजाब यूनिट के प्रवक्ता ने अलीमा खान की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

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