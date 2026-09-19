शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले अमेरिकी वाहन उद्योग की ट्रंप से अपील: चीनी कंपनियों पर रोक जारी रखने की मांग

अमेरिका के वाहन उद्योग ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से चीनी वाहन कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रवेश मुश्किल बनाने वाली मौजूदा नीतियों को जारी रखने की अपील की है। उद्योग से जुड़े प्रमुख संगठनों ने ट्रंप को भेजे पत्र में कहा है कि चीनी कंपनियों को अमेरिका में वाहन बेचने, आयात करने या निर्माण करने की अनुमति देने से घरेलू वाहन उद्योग और देश के विनिर्माण आधार पर असर पड़ सकता है।

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