शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले अमेरिकी वाहन उद्योग की ट्रंप से अपील: चीनी कंपनियों पर रोक जारी रखने की मांग
अमेरिकी वाहन उद्योग पहले भी ट्रंप प्रशासन के सामने चीनी वाहन कंपनियों को लेकर अपनी चिंताएं रख चुका है। हालांकि, इस बार छह प्रमुख व्यापारिक संगठनों का एक साथ आना उद्योग के अधिक व्यापक और एकजुट रुख को दर्शाता है।
विस्तार
अमेरिका के वाहन उद्योग ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से चीनी वाहन कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रवेश मुश्किल बनाने वाली मौजूदा नीतियों को जारी रखने की अपील की है। उद्योग से जुड़े प्रमुख संगठनों ने ट्रंप को भेजे पत्र में कहा है कि चीनी कंपनियों को अमेरिका में वाहन बेचने, आयात करने या निर्माण करने की अनुमति देने से घरेलू वाहन उद्योग और देश के विनिर्माण आधार पर असर पड़ सकता है।
यह अपील ऐसे समय आई है, जब ट्रंप की अगले सप्ताह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वॉशिंगटन में मुलाकात प्रस्तावित है। गौरतलब है कि, ट्रंप ने पिछले सप्ताह कहा था कि अगर चीनी वाहन कंपनियां अमेरिका में कारों का निर्माण करने के लिए कारखाना लगाना चाहती हैं, तो उन्हें इससे आपत्ति नहीं होगी।
अमेरिकी वाहन उद्योग ने ट्रंप से क्या मांग की है?
- गुरुवार को भेजे गए पत्र में अमेरिकी वाहन उद्योग से जुड़े संगठनों ने ट्रंप से उन नीतियों को बरकरार रखने का आग्रह किया है, जो चीनी वाहन कंपनियों के लिए अमेरिका में वाहन बेचने, आयात करने या निर्माण करने का रास्ता मुश्किल बनाती हैं।
- पत्र पर अमेरिका के प्रमुख वाहन निर्माताओं, वाहन कलपुर्जा आपूर्तिकर्ताओं और देश के करीब 17,000 अधिकृत वाहन विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले छह व्यापारिक संगठनों के प्रमुखों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें घरेलू और विदेशी वाहन कंपनियों के साथ टेस्ला भी शामिल है।
चीनी वाहन कंपनियों की अमेरिकी बाजार में एंट्री से क्या चिंता है?
- अमेरिकी वाहन उद्योग का कहना है कि वाहन क्षेत्र देश के उन्नत विनिर्माण और रक्षा उद्योग का महत्वपूर्ण आधार है। इस क्षेत्र में मौजूद उत्पादन क्षमता और प्रशिक्षित कामगार राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- पत्र में कहा गया है कि एक बार यह औद्योगिक आधार कमजोर हो गया तो उसे कम समय में दोबारा तैयार करना संभव नहीं होगा। उद्योग संगठनों का मानना है कि चीनी वाहन कंपनियों को अमेरिका में उत्पादन की अनुमति देने से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है।
ट्रंप ने चीनी कंपनियों की अमेरिकी फैक्ट्री को लेकर क्या कहा था?
- उद्योग की यह अपील ट्रंप के 11 सितंबर के उस बयान के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने फॉक्स न्यूज के कार्यक्रम ‘द इंग्राहम एंगल’ में कहा था कि अगर चीन अमेरिका में आकर अपनी कारों का निर्माण करने के लिए कारखाना लगाना चाहता है, तो उन्हें इससे आपत्ति नहीं होगी।
- ट्रंप के इस बयान ने अमेरिकी वाहन उद्योग की उस चिंता को फिर सामने ला दिया है कि चीनी वाहन कंपनियों के लिए अमेरिका में उत्पादन का रास्ता खुल सकता है।
चीनी वाहन कंपनियों को लेकर अमेरिकी उद्योग का क्या तर्क है?
- अमेरिकी वाहन उद्योग से जुड़े संगठनों का कहना है कि चीन की वाहन कंपनियों को अमेरिका में उत्पादन की अनुमति देने से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है और प्रमुख उद्योगों में चीनी वर्चस्व को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों को नुकसान पहुंच सकता है।
- पत्र में चीनी वाहन कंपनियों को उनकी सरकार से मिलने वाली भारी सब्सिडी का भी उल्लेख किया गया है। संगठनों के अनुसार, चीनी वाहन कंपनियां चीन के बाहर भी तेजी से अपना कारोबार बढ़ा रही हैं।
क्या अमेरिकी वाहन उद्योग ने पहले भी ऐसी मांग की है?
- अमेरिकी वाहन उद्योग पहले भी ट्रंप प्रशासन के सामने चीनी वाहन कंपनियों को लेकर अपनी चिंताएं रख चुका है। हालांकि, इस बार छह प्रमुख व्यापारिक संगठनों का एक साथ आना उद्योग के अधिक व्यापक और एकजुट रुख को दर्शाता है।
- इन संगठनों में अमेरिका में काम करने वाले प्रमुख वाहन निर्माता, कलपुर्जा आपूर्तिकर्ता और करीब 17,000 अधिकृत वाहन विक्रेता शामिल हैं। पत्र में कहा गया है कि अमेरिकी वाहन क्षेत्र देश के औद्योगिक आधार के लिए महत्वपूर्ण है और इसे कमजोर होने से बचाना जरूरी है।
शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले क्यों महत्वपूर्ण है यह अपील?
यह पत्र ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगले सप्ताह वॉशिंगटन में प्रस्तावित मुलाकात से ठीक पहले आया है। ऐसे में अमेरिकी वाहन उद्योग की यह मांग दोनों देशों के बीच वाहन निर्माण, व्यापार और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े मुद्दों को लेकर चल रही चर्चा को सामने लाती है।