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प्रिंसेस डायना के अंतिम संस्कार से पहले क्या हुआ था?: 29 साल तक दबा रहा राज, फिर सामने आया चौंकाने वाला दावा

Sat, 19 Sep 2026 08:57 PM IST
प्रशांत तिवारी अमर उजाला नेटवर्क
अमर उजाला नेटवर्क Published by: प्रशांत तिवारी Updated Sat, 19 Sep 2026 08:57 PM IST
सार

प्रिंसेस डायना के भाई अर्ल चार्ल्स स्पेंसर की आगामी किताब में किंग चार्ल्स को लेकर किए दावों से पुराना विवाद फिर चर्चा में है। स्पेंसर ने दावा किया कि डायना की मौत के बाद चार्ल्स ने गुस्से में विलियम-हैरी की अंतिम यात्रा और डायना को जल्द भूल जाने जैसी बातें कहीं। बकिंघम पैलेस ने इन दावों को दृढ़ता से खारिज किया और वर्षों बाद की स्मृतियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया।

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What happened before Princess Diana's funeral secret kept hidden for 29 years then shocking claim emerged
प्रिंसेस डायना और उनके भाई - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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प्रिंसेस डायना की मौत के करीब 29 साल बाद ब्रिटिश राजघराने से जुड़ा एक पुराना विवाद फिर सुर्खियों में है। सीएनएन के अनुसार डायना के भाई अर्ल चार्ल्स स्पेंसर की जल्द प्रकाशित होने वाली किताब में किंग चार्ल्स को लेकर किए गए कुछ दावों ने ब्रिटिश शाही परिवार के भीतर पुराने तनाव की चर्चा फिर तेज कर दी है। किताब के अंश सामने आने के बाद बकिंघम पैलेस ने असामान्य रूप से सार्वजनिक प्रतिक्रिया देते हुए स्पेंसर के दावों को खारिज किया है। स्पेंसर के मुताबिक डायना की मौत के बाद उन्होंने तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान चार्ल्स कथित तौर पर गुस्से में थे। स्पेंसर का दावा है कि उन्होंने विलियम और हैरी के डायना की अंतिम यात्रा में शामिल होने को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। इसी बातचीत में चार्ल्स ने कथित तौर पर कहा था कि लोग डायना को जल्द ही भूल जाएंगे।हालांकि, बकिंघम पैलेस ने इस दावे को दृढ़ता से खारिज किया है। महल की ओर से कहा गया कि भाई की मृत्यु के बाद पैदा हुआ गहरा दुख व्यक्ति की सोच, निर्णय और वर्षों बाद की स्मृतियों को प्रभावित कर सकता है। चार्ल्स के कथित बयान का इससे पहले सार्वजनिक रूप से उल्लेख नहीं हुआ था।

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कौन हैं अर्ल चार्ल्स स्पेंसर?
चार्ल्स स्पेंसर का जन्म 20 मई 1964 को लंदन में ब्रिटेन के एक प्रमुख कुलीन परिवार में हुआ था। वह प्रिंसेस डायना के छोटे भाई थे। उनका परिवार सदियों से ब्रिटिश अभिजात वर्ग का हिस्सा रहा है और उसका संबंध ब्रिटिश राजपरिवार से भी रहा है।स्पेंसर की शिक्षा प्रतिष्ठित ईटन कॉलेज में हुई। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मैग्डेलन कॉलेज में आधुनिक इतिहास की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने पत्रकारिता में भी काम किया और अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क एनबीसी न्यूज के लिए करीब एक दशक तक संवाददाता रहे।वह कई किताबें लिख चुके हैं। इनमें उनके परिवार के इतिहास और ब्रिटिश राजघराने से जुड़े विषय शामिल हैं।
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डायना के बेहद करीब थे स्पेंसर
डायना और स्पेंसर के बीच उम्र का अंतर तीन साल से भी कम था। दोनों ने अपना बचपन नॉर्थहैम्पटनशायर स्थित अल्थॉर्प हाउस में बिताया। स्पेंसर ने कई मौकों पर अपने बचपन और डायना के साथ संबंधों को याद किया है।हालांकि, दोनों के रिश्ते में मतभेद भी रहे। डायना की मौत के बाद 1997 में उनके अंतिम संस्कार में स्पेंसर ने भावुक श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने अपनी बहन को करुणा, कर्तव्य, शैली और सुंदरता की प्रतीक बताते हुए ब्रिटिश मीडिया के व्यवहार की भी आलोचना की थी।उनके भाषण को चर्च के भीतर और बाहर मौजूद लोगों से जोरदार प्रतिक्रिया मिली थी।
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स्पेंसर और राजघराने के रिश्ते में क्यों आया बदलाव?
डायना के जीवित रहते स्पेंसर और तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स के बीच संबंध सार्वजनिक रूप से सौहार्दपूर्ण नजर आते थे। 1999 में दिए एक साक्षात्कार में स्पेंसर ने चार्ल्स को विनम्र और आकर्षक व्यक्ति बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि डायना के अंतिम संस्कार के समय उनके और चार्ल्स के बीच कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी।लेकिन अब उनकी आने वाली किताब के अंशों ने दोनों के रिश्ते को लेकर एक अलग तस्वीर पेश की है।इस विवाद का असर केवल स्पेंसर और राजघराने तक सीमित नहीं माना जा रहा। डायना के दोनों बेटे प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी लंबे समय से अपने पारिवारिक मतभेदों के कारण चर्चा में रहे हैं। स्पेंसर परिवार के हैरी के साथ संबंध भी सार्वजनिक रूप से करीब रहे हैं।इसी वजह से डायना के भाई की किताब में किए गए दावों को ब्रिटिश मीडिया राजपरिवार के पुराने पारिवारिक विवाद के नए अध्याय के रूप में देख रहा है। हालांकि, चार्ल्स के कथित बयान को लेकर फिलहाल स्पेंसर के दावे और बकिंघम पैलेस के खंडन दोनों ही सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं।

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