प्रिंसेस डायना के अंतिम संस्कार से पहले क्या हुआ था?: 29 साल तक दबा रहा राज, फिर सामने आया चौंकाने वाला दावा

प्रिंसेस डायना की मौत के करीब 29 साल बाद ब्रिटिश राजघराने से जुड़ा एक पुराना विवाद फिर सुर्खियों में है। सीएनएन के अनुसार डायना के भाई अर्ल चार्ल्स स्पेंसर की जल्द प्रकाशित होने वाली किताब में किंग चार्ल्स को लेकर किए गए कुछ दावों ने ब्रिटिश शाही परिवार के भीतर पुराने तनाव की चर्चा फिर तेज कर दी है। किताब के अंश सामने आने के बाद बकिंघम पैलेस ने असामान्य रूप से सार्वजनिक प्रतिक्रिया देते हुए स्पेंसर के दावों को खारिज किया है। स्पेंसर के मुताबिक डायना की मौत के बाद उन्होंने तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान चार्ल्स कथित तौर पर गुस्से में थे। स्पेंसर का दावा है कि उन्होंने विलियम और हैरी के डायना की अंतिम यात्रा में शामिल होने को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। इसी बातचीत में चार्ल्स ने कथित तौर पर कहा था कि लोग डायना को जल्द ही भूल जाएंगे।हालांकि, बकिंघम पैलेस ने इस दावे को दृढ़ता से खारिज किया है। महल की ओर से कहा गया कि भाई की मृत्यु के बाद पैदा हुआ गहरा दुख व्यक्ति की सोच, निर्णय और वर्षों बाद की स्मृतियों को प्रभावित कर सकता है। चार्ल्स के कथित बयान का इससे पहले सार्वजनिक रूप से उल्लेख नहीं हुआ था।

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