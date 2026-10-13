गुस्सा निकालने का खास शिविर: महिलाओं को जंगल में चीखने-चिल्लाने की छूट; कैसे करती हैं खुद को शांत, कितनी फीस?

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क्या-क्या मिलता है शिविर में

सीबीटी सेंटर 2,97,500 रुपये में पांच दिन और 3,82,500 रुपये में सात दिन शिविर का पैकेज देता है। दोनों में रहने, खाने और थेरेपी सत्र शामिल हैं, लंबे प्रवास में अतिरिक्त काम और बाद में मिलने वाली सहायता शामिल है। विज्ञापन लेव की वेबसाइट 2,12,500 में एक से तीन दिन का विकल्प सूचीबद्ध करती है। प्रतिभागी एक प्रश्नावली भरते हैं कि वे इस अनुभव को कितना लंबा और गहन बनाना चाहते हैं, और वे किस बात पर काम करना चाहते हैं।

विज्ञापन विज्ञापन लेव ने बताया कि केंद्र ने मई में 16 प्रतिभागियों के साथ अपना पहला गुस्सा शिविर आयोजित किया था, और दूसरा अक्तूबर के अंत में आयोजित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि अधिकांश रुचि महिलाओं से आई है, और वे अधिक तिथियां और शिविर पेश करके इसका विस्तार करने की उम्मीद करती हैं।

चीखने-चिल्लाने की छूट से थेरेपी तक

आर्मस्ट्रांग द्वारा अगस्त 2025 में शुरू किए गए पवित्र गुस्सा शिविरों में, आधे दिन के अनुभवों की शुरुआत एक ध्यान अभ्यास से होती है जिसे वे आपका शरीर एक कविता के रूप में" कहती हैं, इसके बाद आवाज़ निकालने, जिसमें ऐच्छिक रूप से चीखना या गुर्राना शामिल है, और शारीरिक गतिविधियों का अवसर मिलता है।



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उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों की पहले जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास किसी भावना से निपटने के लिए उचित मदद उपलब्ध हो। उनके शिविरों में फोटोग्राफी भी होती है, जिसे आर्मस्ट्रांग महिलाओं के लिए सामान्य बनावटी अभिव्यक्तियों से परे खुद को देखने के अवसर के रूप में देखती हैं। वह समूहों को 10 लोगों तक छोटा रखती हैं ताकि हर किसी को पूरा सहयोग मिल सके।



20 से 50 वर्ष तक की महिलाएं पहुंच रहीं

आर्मस्ट्रांग ने बताया, मेरा मानना है कि लोग ऐसी जगहों के लिए तरस रहे हैं जहां अपमानित महसून न करें और मानसिक रूप से बीमार करार दिए बिना अपनी भावनाएं महसूस कर सकें। उनके शिविरों में 20 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं आती हैं। कई महिलाएं तलाक, बीमारी, रिश्ते टूटने या अपने धार्मिक विश्वासों पर पुनर्विचार जैसे दौर से गुजर रही हैं। सीबीटी सेंटर 2,97,500 रुपये में पांच दिन और 3,82,500 रुपये में सात दिन शिविर का पैकेज देता है। दोनों में रहने, खाने और थेरेपी सत्र शामिल हैं, लंबे प्रवास में अतिरिक्त काम और बाद में मिलने वाली सहायता शामिल है।आर्मस्ट्रांग द्वारा अगस्त 2025 में शुरू किए गए पवित्र गुस्सा शिविरों में, आधे दिन के अनुभवों की शुरुआत एक ध्यान अभ्यास से होती है जिसे वे आपका शरीर एक कविता के रूप में" कहती हैं, इसके बाद आवाज़ निकालने, जिसमें ऐच्छिक रूप से चीखना या गुर्राना शामिल है, और शारीरिक गतिविधियों का अवसर मिलता है।ये भी पढ़ें: रूस-यूक्रेन युद्ध: पुतिन जेलेंस्की से ज्यादा समझौता चाहते हैं? ट्रंप का दावा; डीजल की आपूर्ति पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों की पहले जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास किसी भावना से निपटने के लिए उचित मदद उपलब्ध हो। उनके शिविरों में फोटोग्राफी भी होती है, जिसे आर्मस्ट्रांग महिलाओं के लिए सामान्य बनावटी अभिव्यक्तियों से परे खुद को देखने के अवसर के रूप में देखती हैं। वह समूहों को 10 लोगों तक छोटा रखती हैं ताकि हर किसी को पूरा सहयोग मिल सके।आर्मस्ट्रांग ने बताया, मेरा मानना है कि लोग ऐसी जगहों के लिए तरस रहे हैं जहां अपमानित महसून न करें और मानसिक रूप से बीमार करार दिए बिना अपनी भावनाएं महसूस कर सकें। उनके शिविरों में 20 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं आती हैं। कई महिलाएं तलाक, बीमारी, रिश्ते टूटने या अपने धार्मिक विश्वासों पर पुनर्विचार जैसे दौर से गुजर रही हैं।

पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में ल्यूमालिया एमी आर्मस्ट्रांग के होली रेज रिट्रीट (पवित्र गुस्सा शिविर) में महिलाओं के छोटे समूह पेड़ों के बीच इकट्ठा होते हैं, और आवाजों और शारीरिक गतिविधियों के जरिए खुद को व्यक्त करते हैं। 10 महिलाओं तक के छोटे समूहों में, एक महिला को चीखता सुनकर दूसरी महिला को भी ऐसा करने की अनुमति मिल जाती है। बाद में, वे सामूहिक चर्चा के दौरान लिखे गए पत्रों को जलाती हैं और एक गीत के साथ शिविर का समापन करती हैं। जंगल में वयस्कों के एक समूह का गुस्सा निकालना अजीब तरीका लग सकता है, लेकिन आयोजक कहते हैं कि वे कुछ ऐसा बेच रहे हैं जो आसानी से नहीं मिलता। वो है बिना किसी डर या निर्णय के गुस्सा व्यक्त करने की जगह। कीमतें बहुत अलग-अलग हैं। आर्मस्ट्रांग साढ़े तीन घंटे के सत्र के लिए 51,000 रुपये लेती हैं, जबकि बे एरिया सीबीटी सेंटर 3,82,500 तक में कई दिनों के गुस्सा शिविरों का विज्ञापन देता है।