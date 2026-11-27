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जंगलों-इंसानी बस्तियों पर बढ़ेगा खतरा

आकाशीय बिजली जंगलों में आग लगने, पेड़ों को नुकसान पहुंचाने और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बाधित करने का भी बड़ा कारण बन सकती है। शोधकर्ताओं की चिंता इस बात को लेकर भी है कि क्या तूफानों के शुरुआती चरण में बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ेंगी। ऐसा हुआ तो खुले मैदानों, खेतों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले लोगों के लिए खतरा और बढ़ सकता है। बदलते मौसमी मिजाज के साथ आसमान का व्यवहार भी बदल सकता है।

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वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि सदी के अंत तक धरती पर बादलों से जमीन पर गिरने वाली बिजली की घटनाएं मौजूदा स्तर के मुकाबले 76 से 140 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका के अलास्का जैसे ठंडे इलाकों में भी बिजली गिरने की घटनाओं में 594 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। यह खुलासा अर्थ्स फ्यूचर जर्नल में प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन में हुआ है। जर्मनी के टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख के शोधकर्ताओं ने मशीन लर्निंग की मदद से भविष्य में बिजली गिरने के संभावित पैटर्न का आकलन किया है। अध्ययन में तापमान, बारिश, नमी, वायुदाब, हवा की गति और सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा जैसे कारकों को शामिल किया गया। बिजली गिरने की एक बड़ी वजह धरती की सतह का गर्म होना और उससे वातावरण में पैदा होने वाली हलचल है।