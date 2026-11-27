'मुझे उन पर पूरा भरोसा': राष्ट्रपति ट्रंप ने हुआंग की दूसरी पारी का किया बचाव, कहा- हर कोई बदला जा सकता है
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग की कंपनी में वापसी का बचाव करते हुए इसे देश और दुनिया के लिए अच्छा फैसला बताया। उन्होंने हुआंग को कंपनी के लिए अहम बताते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों को खारिज किया। पढ़ें ट्रंप ने मामले में और क्या कहा है...
विस्तार
ये भी पढ़ें: इस्राइल: नई सरकार बनाने की कवायद तेज, आइजनकोट को मिला डेमोक्रेट्स का साथ; नेतन्याहू चल सकते हैं ये सियासी चाल
ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हुआंग से बात नहीं की है, लेकिन सोमवार को भूमिका शुरू होने से पहले उनसे बात करने की उम्मीद है। उन्होंने हुआंग को एनवीडिया का 'बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा' बताया। ट्रंप ने कहा कि हुआंग कंपनी में वापस आकर खुश हैं और इसे उनका 'दूसरा कार्यकाल' बताया। उन्होंने यह भी कहा कि बाजार इस वापसी को लेकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। ट्रंप ने अपने आकलन के समर्थन में 'बहुत सारी जानकारी' होने का दावा किया। उन्होंने हुआंग को 'एक अच्छा आदमी' बताया जो 'महान काम' करेंगे।
VIDEO | Florida: "It's a great thing that he's going back, he is so happy", says US President Donald Trump on Jensen Huang's Nvidia comeback.
(Source: Rapid Response/ X)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/korcK6KbbD— Press Trust of India (@PTI_News) November 27, 2026
खुफिया समुदाय की चिंताएं
अमेरिकी खुफिया समुदाय में एलिस हुआंग से जुड़े संभावित प्रति-खुफिया जोखिमों को लेकर चिंताएं हैं। एलिस हुआंग का पहले जेनसन हुआंग से संबंध था। एक न्यूज वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार, एलिस हुआंग का चीनी राज्य सुरक्षा मंत्रालय (एमएसएस) के एक अधिकारी से संपर्क था। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने कांग्रेस के कर्मचारियों को मंगलवार को इस बारे में जानकारी बैठक दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का एमएसएस एलिस हुआंग पर नजर रख रहा था।
जांच और आरोप
खुफिया एजेंसियों ने एलिस हुआंग के एमएसएस अधिकारी से संपर्क की पहचान साल 2025 से की है। हालांकि, उन्हें अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि एलिस हुआंग को जेनसन हुआंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया था। एलिस हुआंग के पति माने जाने वाले कांग वेई के एमएसएस से गहरे संबंध थे। विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रुबियो ने एक गोपनीय ज्ञापन तैयार किया था। इस ज्ञापन में एलिस हुआंग से संबंधित खुफिया जानकारी शामिल थी।
ये भी पढ़ें: कुवैत पर ईरान ने किया ड्रोन हमला: मलबे से दो इतालवी नागरिकों की मौत; क्या फिर खाड़ी में बढ़ेगा तनाव?
मामले में आगे की कार्रवाई क्या?
चीन ने एलिस हुआंग के जासूस होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। एलिस हुआंग पहले सिंगापुर स्थित मेगास्पीड कंपनी में एक वरिष्ठ पद पर थीं। यह कंपनी संवेदनशील अमेरिकी तकनीक को चीन में भेजने के आरोपों की अमेरिकी जांच का सामना कर रही है। एफबीआई एक साल से अधिक समय से मेगास्पीड और एक अन्य चिप खरीदार, सुपर माइक्रो कंप्यूटर की जांच कर रही है। जेन्सेन हुआंग अगले सप्ताह कैपिटल हिल में हाउस सांसदों के साथ निजी बैठक करेंगे। वह सीनेट बैंकिंग समिति के समक्ष सार्वजनिक गवाही भी देंगे।