विज्ञापन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जेनसन हुआंग की वापसी के अपने फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि यह देश और दुनिया के लिए एक 'महान काम' था। हुआंग के व्यक्तिगत संबंधों से जुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बावजूद उन्होंने यह बात कही। ट्रंप ने हुआंग के नेतृत्व की प्रशंसा की और उनकी वापसी पर विश्वास व्यक्त किया। गुरुवार को फ्लोरिडा स्थित अपने मार-ए-लागो आवास से सैन्य कर्मियों के साथ थैंक्सगिविंग बातचीत के दौरान ट्रंप ने यह बयान दिया। उन्होंने सुरक्षा खतरे की चिंताओं को खारिज कर दिया।