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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और 17 साल के भारतीय किशोर राहुल जॉन अजू के बीच दिलचस्प बातचीत हुई। दोनों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के इस्तेमाल को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान राहुल ने बताया कि कैसे उसने खेल-खेल में एआई सीखी। उसने यह भी समझाया कि पढ़ाई में एआई किस तरह मदद कर सकती है। वहीं, पुतिन ने एआई के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि खासकर युवाओं में खुद सोचने और चीजें याद रखने की इच्छा कम हो सकती है।