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द डेली स्टार' के अनुसार, इन तीनों को पहले सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के छात्र संगठन, जातीयताबादी छात्र दल (जेसीडी) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद उन्हें पुलिस की हिरासत में सौंप दिया गया। मोहम्मदपुर पुलिस स्टेशन के ड्यूटी ऑफिसर, सब-इंस्पेक्टर मसूदुर रहमान ने बताया कि पुलिस इन तीनों को अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है। सरकार की इस कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।बांग्लादेश एक बार फिर बढ़ते राजनीतिक तनाव के दौर से गुजर रहा है। 16 दिसंबर को हसीना के भारत से वापस लौटने की उम्मीद है, जबकि उन्हें उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के कई हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी है और सीमा अर्धसैनिक बलों की 108 प्लाटून तैनात की हैं। इनमें से 56 प्लाटून हसीना के गृह जिले गोपालगंज में तैनात की गई हैं।हाल के हफ्तों में पूरे बांग्लादेश में हुई हिंसक घटनाओं के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। इन घटनाओं में ट्रेनों, बसों, बैंकों और अन्य वाहनों में आगजनी के मामले शामिल हैं। नवंबर की शुरुआत से हुई राजनीतिक हिंसा में कम से कम चार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चार पुलिस थानों और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है।पुलिस ने हाल ही में हुई हिंसा के लिए हसीना की अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि यह पार्टी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए 29 और 30 नवंबर को 'लॉकडाउन' कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है। इन घटनाओं ने इस बात की चिंता बढ़ा दी है कि 16 दिसंबर की तारीख करीब आने के साथ तनाव और बढ़ सकता है।अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के कारण अपनी सरकार गिरने के बाद, हसीना ढाका से भागकर भारत आ गई थीं और तब से यहीं रह रही हैं। उन्हें बांग्लादेश में गंभीर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 2024 के विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई को लेकर, एक विशेष ट्रिब्यूनल ने उनकी अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सजा सुनाई है। हसीना ने किसी भी तरह की गलत हरकत से इनकार किया है और इस कानूनी प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए हैं।बांग्लादेश ने भारत से उनके प्रत्यर्पण की भी मांग की है। नई दिल्ली ने ढाका के अनुरोध मिलने की बात तो स्वीकार की है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। सरकार का कहना है कि इस मामले की जांच तय प्रक्रियाओं के तहत की जा रही है।