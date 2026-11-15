इंस्टाग्राम की लत से परेशान एडिसन ने लिया ब्रेक: एक महीने में बदली दिनचर्या; कैसे लौटीं पुरानी रुचियां?

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एडिसन को इंस्टाग्राम पर छोटे-छोटे वीडियो देखने की इतनी लत लग गई थी कि वह हर वीडियो पर महज दो-तीन सेकंड रुककर लगातार स्क्रॉल करती रहती थीं। इस आदत को तोड़ने के लिए उन्होंने एक गैर-लाभकारी संगठन की पहल पर एक महीने का स्वैच्छिक सोशल मीडिया उपवास शुरू किया।शुरुआती दिनों में एडिसन को काफी अकेलापन और अधूरापन महसूस हुआ। जब उनके स्कूल के 'होमकमिंग' कार्यक्रम में बाकी लड़कियां तैयार होते समय वीडियो बना रही थीं या जब टेलर स्विफ्ट का नया गाना इंस्टाग्राम पर रिलीज हुआ, तो एडिसन को लगा कि वह सब कुछ मिस कर रही हैं।एक महीना पूरा होते-होते एडिसन ने खुद को पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान और प्रोडक्टिव महसूस किया। फोन से दूर रहने के कारण उन्होंने खाली समय में अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया, भाई के साथ बेसबॉल खेलना शुरू किया और परिवार के साथ डिनर तैयार करने में हाथ बंटाया।बदलाव से प्रभावित होकर एडिसन ने अब 'नो सोशल मीडिया नवंबर' के तहत डिटॉक्स को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है और उनकी इस पहल को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।