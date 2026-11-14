पुर्तगाल में आसमान छूती मकानों की कीमतें: किराये में भी 68% उछाल; आखिर सड़क पर क्यों उतरे हजारों लोग?

पुर्तगाल में मकानों की बढ़ती कीमतों और किराये के खिलाफ 30 से ज्यादा शहरों में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। 2015 से 2025 के बीच घरों की कीमत और लोगों की आय के अनुपात में 61 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि 2020 के बाद से किराया 68 फीसदी बढ़ चुका है। प्रदर्शनकारी किराये में बढ़ोतरी पर सीमा लगाने, किरायेदारों को कानूनी सुरक्षा देने और किफायती मकान उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने 1.45 लाख नए घर बनाने का वादा किया है, लेकिन उसने माना है कि इन उपायों का असर तत्काल नहीं दिखेगा।

पुर्तगाल में मकानों की बढ़ती कीमतों और महंगे किराये के खिलाफ शनिवार को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। देश के 30 से ज्यादा शहरों और कस्बों में हुए प्रदर्शन को अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि घर खरीदना या किराये पर लेना उनकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से आम लोगों के लिए किफायती मकान उपलब्ध कराने की मांग की। यह विरोध ऐसे समय में हो रहा है, जब यूरोप के कई देशों में आवास संकट को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है।

पुलिस की कार्रवाई पर क्यों उठे सवाल?

मकानों के किराये में होने वाली बढ़ोतरी की सीमा तय की जाए, जिससे आम परिवारों पर हर साल बढ़ते किराये का बोझ कम हो सके।

किरायेदारों को मकान से निकाले जाने के खिलाफ ज्यादा कानूनी सुरक्षा मिले और सरकार आम लोगों के लिए किफायती घरों की व्यवस्था करे।

आवास संकट के समाधान के लिए सरकार ठोस कदम उठाए, जिससे घर खरीदना और किराये पर लेना लोगों की पहुंच में बना रहे।

पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और दूसरे बड़े शहर पोर्टो में कुछ कार्यकर्ता कई हफ्तों से मुख्य चौराहों पर डेरा डालकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने कुत्तों की मदद से कुछ प्रदर्शनों को खत्म कराया। इस कार्रवाई को लेकर पुलिस पर जरूरत से ज्यादा सख्ती करने के आरोप लगे हैं।

कितनी तेजी से बढ़े हैं मकानों की कीमतें और किराया?

यूरोपीय संघ के सांख्यिकी कार्यालय यूरोस्टेट के मुताबिक, 2015 से 2025 के बीच पुर्तगाल में घरों की कीमत और लोगों की आय के अनुपात में 61 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। यह यूरोपीय संघ के देशों में सबसे ज्यादा है। नीदरलैंड 34 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ दूसरे स्थान पर रहा। सरकारी राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान के अनुसार, पिछले साल की पहली तिमाही से 2026 की पहली तिमाही के बीच मकानों की कीमतें करीब 20 फीसदी बढ़ गईं। वहीं, सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 2020 के बाद से किराये में 68 फीसदी का इजाफा हुआ है।

पुर्तगाल में मकानों की कीमतें बढ़ने की वजह क्या?

पुर्तगाल में विदेशी खरीदारों और निवेश फंडों की ओर से संपत्तियां खरीदने के कारण मकानों की कीमतें बढ़ी हैं। देश का सुहावना मौसम और लंबा समुद्री तट डिजिटल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों, दूर से काम करने वाले कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को आकर्षित करता है। इसके अलावा पर्यटन में तेजी आने से शहरों के बीचोंबीच मौजूद कई फ्लैट लंबे समय के किराये के बजाय पर्यटकों को कम समय के लिए दिए जा रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों के लिए घर खरीदना और किराये पर मकान लेना और मुश्किल हो गया है।

सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पुर्तगाल सरकार ने नए मकानों के निर्माण पर टैक्स कम करने, कम अवधि के लिए किराये पर दिए जाने वाले मकानों पर पाबंदियां लगाने और 1.45 लाख नए घर बनाने का वादा किया है। हालांकि, सरकार ने माना है कि इन उपायों का असर तुरंत दिखाई नहीं देगा। राष्ट्रपति एंटोनियो जोस सेगुरो ने इस महीने की शुरुआत में आवास संकट पर चर्चा के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट की बैठक बुलाई थी। शुक्रवार को उन्होंने कुछ प्रदर्शनकारियों से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति का पद मुख्य रूप से औपचारिक है, लेकिन उनके पास राजनीतिक प्रभाव भी है।