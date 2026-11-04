ट्रंप की हार के छह कारण: ईरान युद्ध से महंगाई तक, इन मुद्दों ने पलटा सियासी खेल; क्यों नाराज हुए अमेरिकी वोटर?

3. महंगाई ने ट्रंप के आर्थिक वादों की खोल दी पोल

2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने महंगाई कम करने और अमेरिकी परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने का बड़ा वादा किया था। उनकी जीत के पीछे आम लोगों की आर्थिक परेशानियां भी एक अहम वजह थीं। लेकिन 2026 के मिडटर्म चुनाव तक महंगाई और जीवनयापन की लागत मतदाताओं की बड़ी चिंता बनी रही। अमेरिका में केवल पेट्रोल ही नहीं, बल्कि किराने का सामान, बिजली, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च भी परिवारों पर दबाव डाल रहा था।



रॉयटर्स की चुनावी रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 90 प्रतिशत मतदाताओं ने जीवनयापन की लागत को अपने वोट के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा माना। लगभग दो-तिहाई मतदाताओं ने ऊंची कीमतों के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। एसोसिएटेड प्रेस की वोटर पोल रिपोर्ट में भी अर्थव्यवस्था और महंगाई को चुनावी फैसले के प्रमुख कारणों में शामिल किया गया। यही वजह रही कि डेमोक्रेट्स को आर्थिक मुद्दों पर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ माहौल बनाने का मौका मिला।

4. निर्वासन नीति बनी रिपब्लिकन पार्टी के लिए उलटी चुनौती

ट्रंप की राजनीति में अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की नीति हमेशा प्रमुख मुद्दा रही है। उन्होंने सत्ता में आने के बाद बड़े पैमाने पर निर्वासन और सख्त इमिग्रेशन नियमों पर जोर दिया। हालांकि, इस नीति को लेकर अमेरिका में मतभेद भी बढ़े। एक तरफ उनके समर्थक इसे सीमा सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए जरूरी मानते थे, वहीं दूसरी तरफ कई मतदाताओं ने इसके आक्रामक तरीके पर सवाल उठाए। 22 अप्रैल 2026 को प्रकाशित रॉयटर्स/इप्सोस सर्वेक्षण में 52 प्रतिशत अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि ट्रंप की निर्वासन नीति का समर्थन करने वाले उम्मीदवार को वोट देने की उनकी संभावना कम होगी। इसके मुकाबले 42 प्रतिशत लोगों ने ऐसी नीति का समर्थन करने वाले उम्मीदवार को वोट देने की अधिक संभावना जताई। स्वतंत्र मतदाताओं में भी इस नीति को लेकर विरोध ज्यादा दिखाई दिया।



इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिकी मतदाता सीमा सुरक्षा के खिलाफ थे। असली सवाल निर्वासन की प्रक्रिया, उसके मानवीय प्रभाव और सरकार के सख्त रवैये को लेकर था। इस मुद्दे पर रिपब्लिकन पार्टी को उन स्वतंत्र और मध्यमार्गी मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में मुश्किल हुई, जिनका चुनावी नतीजों में अहम योगदान होता है।