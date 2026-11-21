ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत एक बार फिर संकट में फंस गई है। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान इस भंडार को खत्म करने और भविष्य में यूरेनियम संवर्धन दोबारा शुरू नहीं करने की लिखित गारंटी दे। वहीं, ईरान अपनी शर्तों और राष्ट्रीय हितों से समझौता करने को तैयार नहीं है। बातचीत में मध्यस्थता कर रहे देशों ने भी चेतावनी दी है कि मौजूदा गतिरोध के बीच वे यह गारंटी नहीं दे सकते कि दोनों देशों के बीच फिर सैन्य टकराव नहीं होगा।

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दोनों देशों के बीच बातचीत में कई प्रस्ताव रखे गए, लेकिन यूरेनियम के भंडार पर सहमति नहीं बन सकी। अमेरिका की मांग है कि ईरान अपने पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम का पूरा भंडार खत्म करे और भविष्य में इसे दोबारा संवर्धित नहीं करने का लिखित आश्वासन दे। दूसरी तरफ, ईरान इस मांग को स्वीकार नहीं कर रहा है। दोनों देश अपने रुख पर अड़े हुए हैं। इस वजह से मध्यस्थों की कोशिशों के बावजूद बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। परमाणु कार्यक्रम के भविष्य को लेकर वाशिंगटन और तेहरान के बीच कोई ठोस समझौता नहीं हो सका है। इस गतिरोध ने पश्चिम एशिया में तनाव दोबारा बढ़ने की आशंका पैदा कर दी है।ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ कहा है कि उनका देश केवल मौजूदा कूटनीतिक संकट से बाहर निकलने के लिए अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान को ऐसा समझौता चाहिए, जो उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे और भविष्य में किसी सैन्य टकराव को रोकने की गारंटी दे। अराघची के मुताबिक, ईरान ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहता, जहां न युद्ध हो और न शांति। उन्होंने कहा कि तेहरान एक अच्छा, सम्मानजनक और लंबे समय तक टिकने वाला समझौता चाहता है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आज समझौता हो जाए और दो महीने बाद उसका उल्लंघन कर दिया जाए, तो फिर इसका क्या फायदा होगा।अराघची ने कहा कि ईरान अपने पास मौजूद 60 प्रतिशत तक संवर्धित यूरेनियम के भंडार पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन वह इस सामग्री को देश से बाहर भेजने पर सहमत नहीं होगा। उनके मुताबिक, यूरेनियम संवर्धन को लेकर एक उचित रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए समझौते में ईरान के राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा चिंताओं को भी शामिल करना होगा। उन्होंने जून में हुए युद्धविराम का जिक्र करते हुए कहा कि उसके महज 15 दिन बाद फिर लड़ाई शुरू हो गई थी। इसी अनुभव के कारण ईरान किसी ऐसे समझौते पर भरोसा नहीं करना चाहता, जिसके टूटने से दोबारा युद्ध शुरू हो जाए।ईरान के विदेश मंत्री ने पुष्टि की कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच अब भी मध्यस्थों के जरिए संदेशों और प्रस्तावों का आदान-प्रदान हो रहा है। इसमें कतर और पाकिस्तान की भूमिका शामिल है। अराघची ने कहा कि ईरान कूटनीति में विश्वास रखता है और उसे अब भी बातचीत से समाधान निकलने की उम्मीद है। इसके साथ ही उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर खोलने की संभावना भी जताई। हालांकि, इसके लिए उन्होंने अमेरिका की ओर से ईरान की शर्तें पूरी किए जाने की बात कही। ईरान चाहता है कि किसी भी समझौते में उसके परमाणु कार्यक्रम के साथ-साथ प्रतिबंधों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का भी समाधान हो। फिलहाल यूरेनियम भंडार पर दोनों देशों की असहमति के कारण बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में फिर सैन्य टकराव की आशंका बनी हुई है।