बांग्लादेश के अशुलिया में शनिवार को न्यूनतम वेतन वृद्धि की मांग को लेकर गारमेंट कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़पें हुईं। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और व्यवस्था बहाल की। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 11:00 बजे काठगरा इलाके में जिरबो-बिस्माइल रोड पर हुई। कई गारमेंट प्लांट के कर्मचारियों ने उत्पादन रोक दिया और प्रदर्शन में शामिल हो गए। प्रबंधन की ओर से छुट्टी घोषित करने के बाद श्रमिकों ने रैली निकाली और सुबह करीब 10:45 बजे सड़क जाम करने की कोशिश की।

अशुलिया में इंडस्ट्रियल पुलिस-1 के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मोमिनुल इस्लाम भुइयां ने बताया कि स्थिति सामान्य हो गई है। उन्होंने कहा कि कुछ उपद्रवी श्रमिक चालू गारमेंट फैक्ट्रियों में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। इंडस्ट्रियल पुलिस और अन्य बलों ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए हस्तक्षेप किया। औद्योगिक पुलिस ने द डेली स्टार को बताया कि सवर-अशुलिया औद्योगिक क्षेत्र में कम से कम 50 प्लांटों ने काम बंद होने के बाद अवकाश घोषित कर दिया।

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क्या है वेतन वृद्धि की मांग?

मंगलवार को बांग्लादेश के मीरपुर, ढाका में गारमेंट कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने न्यूनतम मासिक वेतन बढ़ाकर 30,000 टका करने की मांग की। देश के कपड़ा उद्योग में श्रम अशांति जारी है, कई फैक्ट्रियां बंद हैं। हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं। प्रदर्शनकारी श्रमिकों ने सड़कों को जाम करने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने यातायात बाधित होने से रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया।

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बीते सोमवार को क्या हुआ?

डीडब्ल्यू की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश भर में कपड़ा श्रमिक अधिक वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के कारण कई औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। श्रमिकों ने बार-बार वेतन और काम करने की स्थितियों पर चिंता जताई है। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, सोमवार को दोपहर 3 बजे के आसपास सवर के हेमयेतपुर में पद्मार मोर पर श्रमिकों का एक समूह इकट्ठा हुआ। पुलिस ने उनसे शांतिपूर्वक तितर-बितर होने को कहा, जिसके बाद वे बिना किसी घटना के सड़क से हट गए।

फैक्ट्रियां क्यों बंद हुईं?

औद्योगिक पुलिस के अनुसार, सोमवार को सवर और अशुलिया औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 40 फैक्ट्रियां बंद रहीं। इनमें से 27 फैक्ट्रियां बांग्लादेश श्रम अधिनियम की धारा 13(1) के तहत बंद की गईं। नौ फैक्ट्रियों को अनिश्चित काल के लिए बंद घोषित किया गया। शेष फैक्ट्रियों ने सामान्य अवकाश रखा। अशुलिया इंडस्ट्रियल पुलिस-1 के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मोमिनुल इस्लाम भुइयां ने बताया कि एक फैक्टरी के श्रमिकों ने दोपहर के भोजन के बाद काम फिर से शुरू करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद प्रबंधन ने अवकाश घोषित कर दिया। दो अन्य फैक्ट्रियों के श्रमिकों ने भी काम बंद कर दिया और अपने परिसर के अंदर धरने पर बैठ गए। हालांकि, अन्य फैक्ट्रियों के श्रमिकों ने शांतिपूर्वक अपना काम जारी रखा।