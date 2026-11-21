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हूती-नियंत्रित राजधानी सना में स्वास्थ्य अधिकारियों का हवाला देते हुए, ब्रॉडकास्टर ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को बताया कि इन हमलों में तीन बच्चों सहित 28 अन्य लोग घायल हो गए हैं, हालांकि हमलों की सटीक जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है, और सऊदी अधिकारियों की ओर से भी इस पर कोई तत्काल टिप्पणी नहीं आई है।शुक्रवार को ही, हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने एक बयान में कहा कि उनके समूह ने सऊदी अरब के जाजान क्षेत्र में अल-शुकाइक पावर प्लांट और जाजान बंदरगाह को निशाना बनाया है। उन्होंने दावा किया कि उनके हमले सटीक रहे और इससे काफी नुकसान हुआ है।शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सरिया ने कहा कि ये हमले यमन के उत्तरी सादा प्रांत और लाल सागर के शहर मोचा में पावर स्टेशनों पर सऊदी अरब द्वारा किए गए हमलों, और शुक्रवार को ही होदेइदाह बंदरगाह पर हुए हमले के जवाब में किए गए हैं।उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यमन के बंदरगाहों या बिजली सुविधाओं पर आगे और हमले होते हैं, तो वे सऊदी अरब की ऐसी ही सुविधाओं पर तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस बीच, यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उनके वायु रक्षा तंत्र ने जाजान को निशाना बनाकर दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोककर नष्ट कर दिया है। इसके कुछ टुकड़े अल-शुकाइक इलाके में गिरे, जहां संबंधित अधिकारी स्थिति को संभाल रहे हैं। गठबंधन ने हताहतों या हुए नुकसान के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।ये घटनाएं ऐसे समय में हुई हैं जब हुती विद्रोहियों और सऊदी अरब समर्थित सरकारी बलों के बीच लड़ाई तेज हो गई है, और दोनों पक्ष कई मोर्चों पर एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं। हाल के दिनों में, हूतियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों, तेल सुविधाओं और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया है। वहीं, हुथी मीडिया ने बताया है कि सऊदी अरब ने यमन के रिहायशी इलाकों और बुनियादी ढांचे पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं।यमन 2014 के आखिर से ही संघर्ष में उलझा हुआ है। उस समय हूतियों ने सना और उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थन में सैन्य हस्तक्षेप किया।