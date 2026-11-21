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शुक्रवार को कबीर ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां इन हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अवामी लीग का नेतृत्व - जिसमें विदेशों में बैठे लोग भी शामिल हैं - इन हमलों को बढ़ावा दे रहा है। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'हम इन आतंकवादियों का पीछा करेंगे, और कानून का लंबा हाथ उन तक जरूर पहुंचेगा।'कबीर ने आरोप लगाया कि अवामी लीग का नेतृत्व विदेशों से इन हमलों को बढ़ावा दे रहा है। विदेश में मौजूद कुछ अन्य लोग भी हिंसा भड़काने की कोशिशों में शामिल हैं। मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूरे बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा और आगजनी की घटनाएं बढ़ गई हैं।'ढाका ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के अनुसार, इस हफ्ते की शुरुआत में अलग-अलग घटनाओं में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई। इनमें सत्ताधारी बीएनपी और उससे जुड़े संगठनों के तीन नेता शामिल हैं। इसके अलावा, एक बस हेल्पर को तब जिंदा जला दिया गया, जब अज्ञात हमलावरों ने खड़ी बसों में आग लगा दी।'द डेली स्टार' की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश मंत्रालय में एक अलग बयान में कबीर ने अवामी लीग - जिसकी राजनीतिक गतिविधियों पर अभी भी प्रतिबंध है - को एक "आतंकवादी संगठन" करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि पेट्रोल बम हमलों, आगजनी और अन्य तरह की हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।विदेश भागे लोगों की वापसी के बारे में कबीर ने कहा कि नई दिल्ली से उन्हें हिंसा के जरिए वापस लाने की कोशिशें सफल नहीं होंगी, क्योंकि उनकी वापसी 'प्रत्यर्पण संधि' के तहत ही हो सकती है। 'द डेली स्टार' के अनुसार, कबीर ने किसी का नाम लिए बिना कहा, 'किसी भी भागे हुए आतंकवादी को दिल्ली से बांग्लादेश वापस नहीं लाया जा सकता, चाहे आप पेट्रोल बम ही क्यों न फेंकें। यह काम केवल प्रत्यर्पण संधि के जरिए ही हो सकता है।'बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी का मुद्दा ढाका और नई दिल्ली के बीच तनाव का एक बड़ा कारण बन गया है। इस महीने की शुरुआत में, जब सरकार ने हसीना के नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के अनुरोध को ठुकरा दिया, तो बांग्लादेश में अशांति की एक नई लहर देखने को मिली।