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हैती के राष्ट्रपति की हत्या मामले में बड़ा एक्शन: 18 संदिग्ध अमेरिका प्रत्यर्पित; क्या है पूरा मामला?

Mon, 21 Sep 2026 02:03 AM IST
राकेश कुमार पीटीआई, पोर्ट-औ-प्रिंस।
पीटीआई, पोर्ट-औ-प्रिंस। Published by: राकेश कुमार Updated Mon, 21 Sep 2026 02:03 AM IST
सार

हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की 2021 में हुई हत्या के मामले में 18 संदिग्धों को अमेरिका प्रत्यर्पित किया जा रहा है, जहां फ्लोरिडा में उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। हैती में गैंग हिंसा, धमकियों और कमजोर न्याय व्यवस्था के कारण इस मामले की जांच लंबे समय तक अटकी रही। अमेरिका में कई आरोपियों को दोषी ठहराया जा चुका है, जबकि कुछ ने अपराध स्वीकार कर उम्रकैद की सजा पाई है। मामले में कुछ प्रमुख आरोपी अब भी फरार हैं।
 

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haiti president jovenel moise assassination 18 suspects extradited us
हैती के राष्ट्रपति हत्या जोवेनेल मोइस - फोटो : @ANI/Reuters

विस्तार
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हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार 18 संदिग्धों को अब अमेरिका प्रत्यर्पित किया जा रहा है। रविवार को ये सभी हैती में अमेरिका भेजे जाने का इंतजार कर रहे थे। अमेरिका के दक्षिणी फ्लोरिडा के अटॉर्नी जेसन रेडिंग क्विनोन्स के मुताबिक, इन संदिग्धों पर अब फ्लोरिडा में मुकदमा चलेगा। यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि मोइस की हत्या के पांच साल बाद भी अमेरिकी एजेंसियां इस साजिश से जुड़े लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं।
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इस मामले में अब तक क्या सामने आया?
  • हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में उनके निजी आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
  • इस हत्याकांड में अब तक 30 लोगों पर आरोप लगाए जा चुके हैं और रविवार को अमेरिका व अन्य देशों में कई गिरफ्तारियां भी हुईं।
  • अमेरिका के मुताबिक, जांच का फोकस उन लोगों पर है जिन्होंने हत्या के लिए पैसा दिया, साजिश को मदद दी या किसी दूसरे तरीके से इसे संभव बनाया।
  • 18 संदिग्धों के नाम अमेरिकी अधिकारियों ने अभी सार्वजनिक नहीं किए हैं।

18 संदिग्धों में कौन-कौन शामिल?
अमेरिकी अधिकारियों ने सभी 18 आरोपियों की पहचान नहीं बताई है। हालांकि, हैती में मुकदमे का इंतजार कर रहे आरोपियों में एक दर्जन से ज्यादा कोलंबियाई सैनिक, हैती पुलिस का एक पूर्व अधिकारी और हैती के न्याय मंत्रालय की भ्रष्टाचार रोधी इकाई में काम कर चुका एक पूर्व कर्मचारी शामिल है। इन लोगों के परिजनों ने इससे पहले हैती की न्यायिक प्रक्रिया में बार-बार हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी।
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मामला इतने लंबे समय तक क्यों अटका रहा?
आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच और न्यायिक प्रक्रिया गैंग हिंसा, जान से मारने की धमकियों और कमजोर होती न्याय व्यवस्था से प्रभावित हुई। कई हैती के न्यायाधीशों ने अपनी जान को खतरा बताते हुए मामले से खुद को अलग कर लिया। गैंगों ने पोर्ट-ओ-प्रिंस के उस अदालत परिसर पर भी कब्जा कर लिया था, जहां न्यायाधीश आरोपियों से पूछताछ कर रहे थे।
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अक्तूबर 2025 में हैती के न्याय अधिकारियों ने मामले में अमेरिका और कनाडा से मदद मांगी थी।

हैती में मोइस हत्याकांड की जांच कितनी बार हुई?
स्थानीय अदालत की अपीलीय शाखा ने मोइस की हत्या की नए सिरे से जांच का आदेश दिया था। यह इस मामले में तीसरी जांच थी। इससे पहले की जांच भी आगे नहीं बढ़ सकी थी, क्योंकि मामले से जुड़े न्यायाधीशों ने सुरक्षा कारणों से इस्तीफा दे दिया था और देश में गैंग हिंसा लगातार बढ़ती रही। इसी वजह से हैती की न्यायिक प्रक्रिया लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाई।

यह भी पढ़ें: ट्रंप-जेलेंस्की की न्यूयॉर्क में मुलाकात तय: बोले- बहुत कुछ बदल सकती है यह बैठक; क्या रूस से बनेगी बात?

अमेरिका में अब तक क्या कार्रवाई हुई?
  • मई में फ्लोरिडा की एक ज्यूरी ने हत्या के मामले में चार लोगों को दोषी ठहराया था।
  • आर्केंगल प्रेटेल ओर्तिज, एंटोनियो इन्ट्रियागो, वाल्टर वेइंतिमिया और जेम्स सोलाज ने आरोपों से इनकार किया था।
  • ज्यूरी ने इन्हें हैती के निर्वाचित राष्ट्रपति की हत्या या अपहरण की साजिश रचने और साजिश के लिए मदद उपलब्ध कराने का दोषी माना।
  • कम से कम पांच अन्य आरोपियों ने अमेरिकी संघीय अदालत में अपना अपराध स्वीकार किया है और वे उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

मोइस की जगह किसे राष्ट्रपति बनाने की योजना थी?
मामले में अभी क्रिश्चियन सैनोन पर मुकदमा होना बाकी है। सैनोन हैती-अमेरिकी नागरिक है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, साजिशकर्ताओं ने शुरुआत में मोइस की जगह सैनोन को सत्ता में लाने की योजना बनाई थी। आरोप है कि सत्ता में आने के बाद सैनोन बुनियादी ढांचे, सुरक्षा बलों और सैन्य उपकरणों से जुड़े ठेके एक कंपनी को देता।

किस कंपनी का नाम सामने आया?
इस योजना में सीटीयू नाम की कंपनी का नाम सामने आया है, जो दक्षिण फ्लोरिडा में स्थित थी। आर्केंगल प्रेटेल ओर्तिज और एंटोनियो इन्ट्रियागो इस कंपनी से जुड़े प्रमुख लोग थे।

सीटीयू का पूरा नाम काउंटर टेररिस्ट यूनिट फेडरल अकादमी और आतंकवाद-रोधी इकाई सुरक्षा बताया गया है।
वाल्टर वेइंतिमिया वर्ल्डवाइड कैपिटल लेंडिंग ग्रुप से जुड़े प्रमुख व्यक्ति थे, यह कंपनी भी दक्षिण फ्लोरिडा में स्थित थी।

क्या हत्याकांड के सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं?
अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, मामले में कुछ प्रमुख आरोपी अब भी फरार हैं। इनमें दिमित्री हेरार्ड भी शामिल है, जो हैती के नेशनल पैलेस की सुरक्षा का पूर्व प्रमुख था। अधिकारियों के अनुसार, वह पिछले साल उस समय जेल से भाग गया था, जब एक शक्तिशाली गैंग महासंघ ने हैती की दो सबसे बड़ी जेलों पर धावा बोल दिया था। अमेरिका में इस मामले से जुड़े कुछ अन्य आरोपियों पर पहले ही मुकदमा चल चुका है और सजा भी सुनाई जा चुकी है।

अमेरिकी अधिकारी क्या कह रहे हैं?
दक्षिणी फ्लोरिडा के अमेरिकी अटॉर्नी जेसन रेडिंग क्विनोन्स ने कहा, 'आज राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के मामले में जवाबदेही तय करने की हमारी कोशिश का अगला बड़ा चरण शुरू हो रहा है। हम सबूतों का पीछा करते हुए उन लोगों तक पहुंचेंगे, जिन्होंने इस हत्या के लिए पैसा दिया, इसे संभव बनाया, समर्थन किया या अपराध किए। पांच साल बाद भी हम आरोपियों को अमेरिकी अदालतों के सामने ला रहे हैं और हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है।'
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