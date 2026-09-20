जेल में इमरान खान की हुई मेडिकल जांच: आंखों से लेकर ब्लड प्रेशर तक चेक, फिर भी सेहत को लेकर क्यों बढ़ी बेचैनी?

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और जेल में बंद इमरान खान की सेहत को लेकर एक बार फिर चिंता सामने आई है। रविवार को सामने आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 73 वर्षीय इमरान खान का अदियाला जेल में मेडिकल चेकअप कराया गया। रावलपिंडी की इस हाई-सिक्योरिटी जेल में इमरान खान 2023 से बंद हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से वह जेल में हैं। उनके समर्थक लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है और उनकी तबीयत बिगड़ रही है। हालांकि, जेल प्रशासन इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है।

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