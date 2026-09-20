जेल में इमरान खान की हुई मेडिकल जांच: आंखों से लेकर ब्लड प्रेशर तक चेक, फिर भी सेहत को लेकर क्यों बढ़ी बेचैनी?
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का अदियाला जेल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मेडिकल चेकअप किया। उनकी ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और आंखों की जांच की गई। पीटीआई उनकी सेहत को लेकर चिंता जताते हुए उन्हें इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इलाज कराने की मांग कर रही है। वहीं, उनकी रिहाई की मांग को लेकर 27 सितंबर को प्रदर्शन की तैयारी भी की जा रही है।
विस्तार
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और जेल में बंद इमरान खान की सेहत को लेकर एक बार फिर चिंता सामने आई है। रविवार को सामने आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 73 वर्षीय इमरान खान का अदियाला जेल में मेडिकल चेकअप कराया गया। रावलपिंडी की इस हाई-सिक्योरिटी जेल में इमरान खान 2023 से बंद हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से वह जेल में हैं। उनके समर्थक लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है और उनकी तबीयत बिगड़ रही है। हालांकि, जेल प्रशासन इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है।
PIMS की टीम ने किया स्वास्थ्य परीक्षण
जियो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकारी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी PIMS से विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम इमरान खान की जांच के लिए अदियाला जेल पहुंची। इस दौरान उनकी सेहत का विस्तृत जायजा लिया गया। जांच में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और आंखों से जुड़ी जांच शामिल थी। पूरी प्रक्रिया की अगुवाई PIMS के एक डॉक्टर ने की, जबकि अदियाला जेल के अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने भी टीम की मदद की।
आंखों की समस्या को लेकर पहले भी शिकायत
इमरान खान पहले भी आंखों से जुड़ी परेशानी की शिकायत कर चुके हैं। इस समस्या के इलाज के लिए उन्हें कई बार PIMS ले जाया जा चुका है। उनकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेता और समर्थक लगातार चिंता जताते रहे हैं और बेहतर इलाज की मांग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पताल भेजने का दिया था आदेश
इमरान खान के इलाज को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए एक निजी मेडिकल सुविधा में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। हालांकि, इसके बाद उन्हें पहले PIMS ले जाया गया, जहां कई तरह की मेडिकल जांच की गईं। जांच पूरी होने के बाद उन्हें वापस अदियाला जेल भेज दिया गया।
PTI ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने की मांग की
इमरान खान की पार्टी PTI ने अब उन्हें इस्लामाबाद के निजी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में भेजने की मांग की है। पार्टी चाहती है कि वहां उनका पूरी तरह से मेडिकल चेकअप कराया जाए और जरूरत के मुताबिक इलाज दिया जाए। PTI का कहना है कि इमरान खान की सेहत को लेकर गंभीर चिंताएं हैं और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए।
27 सितंबर को प्रदर्शन की तैयारी
इमरान खान की रिहाई और उनकी स्थिति को लेकर PTI ने 27 सितंबर को प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है। पार्टी इस प्रदर्शन के जरिए सरकार पर इमरान खान की रिहाई को लेकर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। उनकी गिरफ्तारी और जेल में रहने के दौरान इलाज का मुद्दा लगातार पाकिस्तान की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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सत्ता से हटने के बाद बढ़ती गई कानूनी मुश्किलें
अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से इमरान खान कई कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं। 2023 से उनकी जेल में मौजूदगी और उनके खिलाफ चल रहे मामलों के साथ-साथ उनकी सेहत और जेल में उन्हें मिल रही चिकित्सा सुविधाएं भी पाकिस्तान के राजनीतिक विवाद का अहम हिस्सा बनी हुई हैं।