अमेरिका ने यूक्रेन को मझधार में छोड़ा?: जेलेंस्की ने ट्रंप के सलाहकारों पर उठाए सवाल, डीजल डील पर क्या बोले?

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जेलेंस्की ने इस मुद्दे पर ट्रंप को मिल रही सलाह पर भी सवाल उठाया और कहा, 'मुझे लगता है कि उनके सलाहकार गलत हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें कौन उकसा रहा है। सही पक्ष की ओर नहीं; यह इतिहास का सही पक्ष नहीं है।' साक्षात्कार में जेलेंस्की ने कहा कि इस घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि यूक्रेन एक महत्वपूर्ण सहयोगी का समर्थन खो रहा है। उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि हम एक मजबूत सहयोगी को खो रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ट्रंप द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक समझौते की घोषणा के बाद आई है, जिसके तहत रूस अमेरिका और वैश्विक बाजारों को तुरंत तीन लाख मीट्रिक टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। ट्रम्प का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य अमेरिका के बजाय वैश्विक बाजार को डीजल की आपूर्ति करना था और उनका तर्क है कि इस कदम से ऊर्जा की उच्च कीमतों से निपटने में मदद मिलेगी।इस बीच, जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने तनाव कम करने की दिशा में एक कदम के रूप में ऊर्जा युद्धविराम का समर्थन किया था, यूक्रेन ने तर्क दिया था कि देश को युद्ध के दौरान अपनी आबादी और बुनियादी ढांचे की रक्षा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, 'हमारे देश को जीवित रहना है और हम अपने वास्तविक साझेदारों, रणनीतिक साझेदारों, संयुक्त राज्य अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रम्प पर भरोसा करते हैं। वे चाहते थे कि हम हमला न करें। मेरी राय में यह उचित नहीं है; ऊर्जा युद्धविराम ठीक है, यह समझ में आता है।' उन्होंने कहा कि यह शांति का सबसे बुरा रूप है। लेकिन फिर भी, शांति की दिशा में एक कदम तो है। इसलिए तनाव कम करना, ऊर्जा संबंधी युद्धविराम, बेशक हम इसका समर्थन करते हैं क्योंकि हमें अपने लोगों को जीवित रखने, इस सर्दी का सामना करने और युद्ध को रोकने की जरूरत है। यही हम चाहते हैं।