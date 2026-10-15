अमेरिका ने यूक्रेन को मझधार में छोड़ा?: जेलेंस्की ने ट्रंप के सलाहकारों पर उठाए सवाल, डीजल डील पर क्या बोले?
एएनआई, लंदन, यूके Published by: अमन मौर्या Updated Thu, 15 Oct 2026 09:15 AM IST
सार
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ डीजल आपूर्ति समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उनके सलाहकार गलत हैं, वाशिंगटन ने गलत पक्ष चुना है और वह समर्थन खो रहे हैं। जेलेंस्की ने ऊर्जा युद्धविराम को लेकर भी बड़ा बयान दिया।
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विस्तार
यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने बुधवार को रूस के साथ डीजल आपूर्ति समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की आलोचना की। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी ईंधन आयात करने पर सहमत होकर वाशिंगटन ने गलत पक्ष चुना है। उन्होंने ट्रम्प से मॉस्को के खिलाफ युद्ध में कीव का समर्थन करने की अपील की। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, ब्रिटिश शो 'पियर्स मॉर्गन अनसेंसर्ड' पर जेलेंस्की ने कहा, 'जब राष्ट्रपति ट्रम्प हमारा पक्ष नहीं, बल्कि किसी एक पक्ष का साथ देते हैं, तो यह दुखद होता है। लेकिन हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि वह बीच का रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन अगर आप बीच का रास्ता अपनाते हैं तो आपको बीच में ही रहना होगा। गलत पक्ष में नहीं।'
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ट्रंप के सलाहकारों पर क्या बोले जेलेंस्की?
जेलेंस्की ने इस मुद्दे पर ट्रंप को मिल रही सलाह पर भी सवाल उठाया और कहा, 'मुझे लगता है कि उनके सलाहकार गलत हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें कौन उकसा रहा है। सही पक्ष की ओर नहीं; यह इतिहास का सही पक्ष नहीं है।' साक्षात्कार में जेलेंस्की ने कहा कि इस घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि यूक्रेन एक महत्वपूर्ण सहयोगी का समर्थन खो रहा है। उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि हम एक मजबूत सहयोगी को खो रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ट्रंप द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक समझौते की घोषणा के बाद आई है, जिसके तहत रूस अमेरिका और वैश्विक बाजारों को तुरंत तीन लाख मीट्रिक टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। ट्रम्प का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य अमेरिका के बजाय वैश्विक बाजार को डीजल की आपूर्ति करना था और उनका तर्क है कि इस कदम से ऊर्जा की उच्च कीमतों से निपटने में मदद मिलेगी।
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ऊर्जा युद्धविराम पर क्या कहा?
इस बीच, जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने तनाव कम करने की दिशा में एक कदम के रूप में ऊर्जा युद्धविराम का समर्थन किया था, यूक्रेन ने तर्क दिया था कि देश को युद्ध के दौरान अपनी आबादी और बुनियादी ढांचे की रक्षा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, 'हमारे देश को जीवित रहना है और हम अपने वास्तविक साझेदारों, रणनीतिक साझेदारों, संयुक्त राज्य अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रम्प पर भरोसा करते हैं। वे चाहते थे कि हम हमला न करें। मेरी राय में यह उचित नहीं है; ऊर्जा युद्धविराम ठीक है, यह समझ में आता है।' उन्होंने कहा कि यह शांति का सबसे बुरा रूप है। लेकिन फिर भी, शांति की दिशा में एक कदम तो है। इसलिए तनाव कम करना, ऊर्जा संबंधी युद्धविराम, बेशक हम इसका समर्थन करते हैं क्योंकि हमें अपने लोगों को जीवित रखने, इस सर्दी का सामना करने और युद्ध को रोकने की जरूरत है। यही हम चाहते हैं।
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ट्रंप के सलाहकारों पर क्या बोले जेलेंस्की?
जेलेंस्की ने इस मुद्दे पर ट्रंप को मिल रही सलाह पर भी सवाल उठाया और कहा, 'मुझे लगता है कि उनके सलाहकार गलत हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें कौन उकसा रहा है। सही पक्ष की ओर नहीं; यह इतिहास का सही पक्ष नहीं है।' साक्षात्कार में जेलेंस्की ने कहा कि इस घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि यूक्रेन एक महत्वपूर्ण सहयोगी का समर्थन खो रहा है। उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि हम एक मजबूत सहयोगी को खो रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ट्रंप द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक समझौते की घोषणा के बाद आई है, जिसके तहत रूस अमेरिका और वैश्विक बाजारों को तुरंत तीन लाख मीट्रिक टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। ट्रम्प का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य अमेरिका के बजाय वैश्विक बाजार को डीजल की आपूर्ति करना था और उनका तर्क है कि इस कदम से ऊर्जा की उच्च कीमतों से निपटने में मदद मिलेगी।
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ऊर्जा युद्धविराम पर क्या कहा?
इस बीच, जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने तनाव कम करने की दिशा में एक कदम के रूप में ऊर्जा युद्धविराम का समर्थन किया था, यूक्रेन ने तर्क दिया था कि देश को युद्ध के दौरान अपनी आबादी और बुनियादी ढांचे की रक्षा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, 'हमारे देश को जीवित रहना है और हम अपने वास्तविक साझेदारों, रणनीतिक साझेदारों, संयुक्त राज्य अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रम्प पर भरोसा करते हैं। वे चाहते थे कि हम हमला न करें। मेरी राय में यह उचित नहीं है; ऊर्जा युद्धविराम ठीक है, यह समझ में आता है।' उन्होंने कहा कि यह शांति का सबसे बुरा रूप है। लेकिन फिर भी, शांति की दिशा में एक कदम तो है। इसलिए तनाव कम करना, ऊर्जा संबंधी युद्धविराम, बेशक हम इसका समर्थन करते हैं क्योंकि हमें अपने लोगों को जीवित रखने, इस सर्दी का सामना करने और युद्ध को रोकने की जरूरत है। यही हम चाहते हैं।