अमेरिका: भारत विरोधी सांसद इल्हान उमर का बढ़ीं मुश्किलें; फोन जब्त, अधिकारियों ने भेजे समन, जानिए क्या है आरोप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जांच के सिलसिले में, सोमवार को संघीय एजेंटों ने वाशिंगटन डीसी स्थित उमर के घर की तलाशी ली। यह घटना नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) से कुछ हफ्ते पहले हुई है, जिसमें उमर फिर से चुनाव लड़ रही हैं। उमर के खिलाफ हो रही जांच का दायरा अभी स्पष्ट नहीं है, हालांकि होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन ने संकेत दिया है कि अधिकारी उनके परिवार के आव्रजन दस्तावेजों से जुड़े संभावित अपराधों की जांच कर रहे हैं।मंगलवार को, फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में वाशिंगटन डीसी की अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन पिरो ने कहा कि उमर से जुड़ी कई जांचें चल रही हैं। उनका कार्यालय सांसद के वित्तीय खुलासों से जुड़े मामलों की भी जांच कर रहा है। पिरो ने कहा, 'अगर कोई अपराध हुआ है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।' अगले महीने होने वाले मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले उमर के घर की तलाशी भी ली गई। इन चुनावों से यह तय होगा कि हाउस (प्रतिनिधि सभा) और सीनेट पर किसका नियंत्रण होगा। डेमोक्रेट्स ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और प्रशासन पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए डेमोक्रेटिक सांसद को निशाना बनाने का आरोप लगाया है।उमर ने अपने एक्स हैंडल पर एक बयान में इस तलाशी को 'राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने और संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों का हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश' बताया। उन्होंने कहा, 'पिछले 10 साल से, ट्रम्प ने बेबुनियाद झूठ और बदनाम करने वाले अभियानों के जरिए मुझे निशाना बनाया है। यह उनके राजनीतिक डराने-धमकाने के अभियान का ही एक नया कदम है। मैं चुप नहीं बैठूंगी।' बुधवार को उमर के प्रतिनिधि को एक संदेश भेजकर इस पर टिप्पणी मांगी गई थी। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी का उमर की पृष्ठभूमि पर ध्यान कई साल से रहा है, लेकिन यह तलाशी नवंबर के मध्यावधि चुनावों से ठीक तीन हफ्ते पहले हुई है, जिसमें उमर फिर से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि, न्याय विभाग ने हमेशा यह कोशिश की है कि प्राइमरी या आम चुनाव से 60 दिन पहले किसी उम्मीदवार से जुड़ी जांच की कार्रवाई को सार्वजनिक न किया जाए।बता दें कि उमर 2018 में पहली बार हाउस (संसद) के लिए चुनी गई थीं। वो मिनेसोटा के पांचवें जिले का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें मिनियापोलिस भी शामिल है। वह 'द स्क्वाड' नामक प्रगतिशील सांसदों के समूह का हिस्सा हैं। कांग्रेस में वामपंथी विचारधारा रखने वाला यह समूह एक मजबूत राजनीतिक ताकत है, लेकिन इन्हें ट्रम्प के पहले कार्यकाल से ही लगातार उनके हमलों का सामना करना पड़ा है। वह हाउस में पहुंचने वाली पहली दो मुस्लिम-अमेरिकी महिलाओं में से एक थीं और कांग्रेस के लिए चुनी जाने वाली पहली अफ्रीकी शरणार्थी थीं।