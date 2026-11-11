गाजा पुनर्निर्माण: ट्रंप के समर्थन में इस्राइल, कहा- हमास का निरस्त्रीकरण अनिवार्य; क्या है 20-सूत्री योजना?

इस्राइली प्रधानमंत्री कार्यालय ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए हमास के तत्काल निरस्त्रीकरण को अनिवार्य बताया है। उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्री योजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस्राइल ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों से हमास को तुरंत हथियार डालने की मांग करने का आग्रह किया। समूह का हथियार सौंपने से इन्कार पुनर्निर्माण में मुख्य बाधा बना हुआ है।

डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्री योजना की सफलता पर इस्राइल ने क्या कहा?

इस्राइली प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर "गाजा और शांति बोर्ड पर बयान" शीर्षक से एक आधिकारिक बयान जारी किया। इसमें वाशिंगटन के साथ समन्वय और मानवीय राहत प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। बयान में कहा गया कि इस्राइल अमेरिका और शांति बोर्ड के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस्राइल डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्री योजना की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। योजना के तहत, पुनर्निर्माण शुरू होने से पहले हमास को निरस्त्र होना होगा और गाजा को विसैन्यीकृत करना होगा। इस्राइल ने उम्मीद की थी कि हमास निरस्त्रीकरण और शासन छोड़ने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करेगा। लेकिन हमास ने अब तक एक भी हथियार नहीं सौंपा है। वह गाजा के लोगों को अपने आतंकवादी शासन का बंधक बनाए हुए है।

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हमास पर क्या आरोप हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय ने हमास पर मानवीय आपूर्ति को सैन्य नेटवर्क मजबूत करने के लिए मोड़ने का आरोप लगाया। उसने कहा कि हमास ने घरों के लिए सीमेंट का उपयोग आतंकी सुरंग बनाने में किया। उसने पानी के पाइपों को मिसाइल लॉन्चर में बदल दिया। स्वच्छता पंपों का उपयोग रॉकेट बनाने के लिए किया गया। हमास गाजावासियों से चोरी कर खुद को हथियारबंद करता है। संयुक्त राष्ट्र और यूएनआरडब्ल्यूए इस पर आंखें मूंद लेते हैं।

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इस्राइल मानवीय सहायता क्यों दे रहा है?

इस्राइल ने खराब मौसम की स्थिति में नागरिकों का समर्थन करने के लिए उपाय किए हैं। उसने कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन द टेरिटरीज (COGAT) के माध्यम से एक व्यापक शीतकालीन पैकेज की सुविधा दी है। हमास की प्रतिबद्धताओं का सम्मान न करने के बावजूद, इस्राइल ने गाजा में अतिरिक्त मानवीय आपूर्ति की अनुमति दी है। शीतकालीन योजना में 91,000 से अधिक टेंट और 8,200 से अधिक ट्रक तिरपाल, कंबल और सर्दियों के कपड़े शामिल हैं। इसमें सीवेज पंप करने के लिए 12 वैक्यूम ट्रक और जल व सीवेज नेटवर्क की मरम्मत भी शामिल है। इस्राइल गाजा में सर्दियों की तैयारी का समर्थन जारी रखेगा।

गाजा में नई सरकार का क्या होगा?

इस बीच, अल जजीरा ने बताया कि इस्राइल के राष्ट्रपति हर्जोग ने गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने के लिए चुना है। आइजेनकोट मौजूदा प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी हैं। यह पिछले महीने के चुनावों के बाद हुआ है। आइजेनकोट ने आपातकालीन प्रशासन के लिए चार-स्तंभों वाला ढांचा प्रस्तुत किया है। इसमें इस्राइल को एक यहूदी और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में मान्यता देना शामिल है। साथ ही, स्वतंत्रता की घोषणा को बनाए रखना और सार्वभौमिक राष्ट्रीय व सैन्य भर्ती अनिवार्य करना भी है। हमास के सैन्य और राजनीतिक पंखों को खत्म करना भी इस ढांचे का हिस्सा है।