US कांग्रेस: डेमोक्रेट शूमर का समर्थन नहीं करेंगे निर्दलीय बर्नी सैंडर्स, कहा- अब बदलाव का समय; नेता कौन होगा?

अमेरिकी कांग्रेस में निर्दलीय सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने मंगलवार को घोषणा की कि वह नए कांग्रेस में डेमोक्रेटिक बहुमत नेता के रूप में चक शूमर का समर्थन नहीं करेंगे। मध्यावधि चुनावों में पार्टी की जीत के बाद यह एक बड़ा टकराव पैदा कर रहा है। सैंडर्स ने कहा कि अब बदलाव का समय है।

एलिसा स्लॉटकिन ने भी नए नेतृत्व की वकालत की

सैंडर्स के साथ मिशिगन की डेमोक्रेटिक सीनेटर एलिसा स्लॉटकिन भी कैपिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुईं। दोनों ने कहा कि नेतृत्व की एक नई पीढ़ी की जरूरत है। उन्होंने पार्टी की दिशा और भविष्य पर जोरदार बहस की बात कही। सैंडर्स, जो वर्मोंट के एक निर्दलीय सीनेटर हैं, ने कहा, 'अब बदलाव का समय है।'

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किसका समर्थन करेंगे डेमोक्रेट नेता?

उन्होंने स्पष्ट किया कि वह शूमर को डेमोक्रेटिक नेता के रूप में फिर से चुने जाने का समर्थन नहीं करेंगे। स्लॉटकिन ने बताया कि वे खुद इस पद की दौड़ में शामिल नहीं हैं। वह चाहती हैं कि संभावित सीनेट नेता नई बहुमत के लिए प्राथमिकताओं की एक पूरी योजना प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि जब तक वह ऐसी योजना नहीं देखतीं, तब तक वह किसी का समर्थन नहीं करेंगी।

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नेतृत्व में बदलाव की मांग क्यों हो रही है?

यह टकराव तब से बढ़ रहा है जब डेमोक्रेट्स ने सीनेट में रिपब्लिकन-नियंत्रित कई सीटें जीती हैं। उन्होंने टेक्सास, कंसास और दक्षिण कैरोलिना जैसे राज्यों में भी जीत हासिल की, जो पहले प्रतिस्पर्धी नहीं माने जाते थे। डेमोक्रेट्स, विशेष रूप से पार्टी के प्रगतिशील वर्ग के सदस्य, कांग्रेस कार्यालयों में लगातार फोन कर रहे हैं। वे नए नेतृत्व की मांग कर रहे हैं।

क्या कोई और दावेदार है?

इस बीच, मैरीलैंड के सीनेटर क्रिस वैन होलेन का नाम संभावित दावेदार के रूप में सामने आया है। हालांकि, सैंडर्स और स्लॉटकिन ने उन्हें समर्थन देने का कोई वादा नहीं किया है। वैन होलेन खुद इस दौड़ में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। उन्हें अपने सहयोगियों से कितना समर्थन मिलेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। वैन होलेन ने मंगलवार को वाशिंगटन में एक कार्यक्रम में कहा, "मैं अभी अपने सहयोगियों को फोन कर रहा हूं।"

चक शूमर का क्या कहना है?

75 वर्षीय शूमर ने पद छोड़ने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। खासकर तब जब उन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी को सत्ता में पहुंचाया है। शूमर ने कैपिटल में कहा, "मुझे विश्वास है कि मैं चुना जाऊंगा।" पार्टी की चुनावी जीत के तुरंत बाद एपी को दिए एक साक्षात्कार में उनसे उनके भविष्य के बारे में पूछा गया। शूमर ने कहा कि उनका ध्यान आने वाले वर्ष पर है। उन्होंने एपी से कहा, "ध्यान काम पूरा करने पर होना चाहिए।" रिपब्लिकन मंगलवार को अगले कांग्रेस के लिए अपने पार्टी नेताओं को चुनने के लिए बंद दरवाजों के पीछे बैठक कर रहे थे। वहीं, सीनेट में डेमोक्रेट्स ने इस महीने के अंत में होने वाले चुनावों से पहले अपनी बातचीत अभी शुरू की है।