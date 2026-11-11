क्या स्कॉट बेसेंट को मारने की साजिश रच रहा ईरान?: अमेरिकी वित्त मंत्री ने छोड़ा अपना घर, सैन्य अड्डे पर ली शरण

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रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने हाल के हफ्तों में निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ ईरान की साजिशें पहले से ज्यादा गंभीर स्तर पर पहुंच गई हैं। यह आकलन कुछ हद तक बेसेंट को मिली धमकियों से जुड़ी खुफिया जानकारी पर आधारित है।अगस्त से बेसेंट ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के लिए अमेरिकी अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके तहत ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और उसके व्यापारिक रास्तों पर पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार, इस भूमिका के कारण बेसेंट उन अमेरिकी अधिकारियों में शामिल हो गए हैं, जिन्हें ईरान सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है।हालांकि, बेसेंट को मिली धमकियों की गंभीरता कितनी है, यह स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका और विदेशों में बड़े पैमाने पर हमले करने की ईरान की क्षमता सीमित है। लेकिन ईरान की ओर से कुछ खास लोगों को निशाना बनाने की गंभीर धमकियां जरूर मिली हैं।इसका उदाहरण 2024 के चुनाव अभियान के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश है। अमेरिकी अभियोजकों ने उस समय ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े बताए गए फरहाद शकेरी पर ट्रंप की हत्या की योजना बनाने का आरोप लगाया था।अमेरिकी वित्त मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि स्कॉट बेसेंट ईरानी शासन की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वह ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।बेसेंट ट्रंप प्रशासन के ऐसे ताजा वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्होंने सुरक्षा कारणों से वाशिंगटन क्षेत्र में अपना घर छोड़कर सैन्य अड्डे या किसी अन्य सुरक्षित आवास में शरण ली है। पिछले साल कम से कम आधा दर्जन अधिकारियों ने ऐसा किया था। इनमें स्टीफन मिलर और पाम बॉन्डी भी शामिल थे। मिलर अब व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जबकि बॉन्डी उस समय अटॉर्नी जनरल थीं।हालांकि, प्रशासन ने वरिष्ठ अधिकारियों को मिल रही धमकियों की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। इनमें से सभी धमकियों का संबंध ईरान से नहीं है। बॉन्डी को मिली धमकियों के पीछे की एक वजह वे घटनाएं भी बताई गई थीं, जिनमें अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कराकस में एक ठिकाने से पकड़कर न्यूयॉर्क पहुंचाया था। वहां उन्हें संघीय आपराधिक आरोपों का सामना करना था। इसके बाद बॉन्डी को मिलने वाली धमकियों में बढ़ोतरी हुई थी।पिछले महीने अमेरिकी सरकार ने मध्य पूर्व में तैनात अपने कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही कई दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या कम करने का फैसला किया गया था। यह कदम उस खुफिया जानकारी के बाद उठाया गया, जिसमें संकेत मिले थे कि ईरान अमेरिकियों के खिलाफ हमलों की योजना को अंतिम चरण तक पहुंचा रहा है।इसी दौरान अमेरिकी सेना ने ब्रिटेन स्थित एक सैन्य अड्डे से बमवर्षक विमानों को अचानक दूसरी जगह भेज दिया था। इस अड्डे को निशाना बनाने की संदिग्ध आतंकी साजिश की जानकारी सामने आई थी।हालांकि, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की जानकारी इस बात की ओर इशारा करती है कि ईरान का कट्टरपंथी नेतृत्व सत्ता में बने रहने के लिए लगभग किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस जानकारी से सीधे तौर पर जुड़े दो अधिकारियों के मुताबिक, ऐसे संकेत हैं कि केवल आर्थिक दबाव से ईरान में सत्ता परिवर्तन होना मुश्किल हो सकता है।