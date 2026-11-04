अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ताकत मतपेटियों में बंद: डेमोक्रेट्स की पकड़ मजबूत, आज से मिलने लगेंगे चुनावी रुझान

अमेरिका में राष्ट्रपति के कार्यकाल के ठीक दो साल बाद होने वाले मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अमेरिकी संसद (कांग्रेस) के दोनों सदनों और स्थानीय निकायों के लिए हो रहे इन चुनावों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। अब तक के सर्वेक्षणों और राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट के आंकड़ों को देखते हुए माना जा रहा है कि डेमोक्रेट्स का पलड़ा भारी रह सकता है। प्रतिनिधि सभा (हाउस) में उनकी बढ़त लगभग तय मानी जा रही है, जबकि सीनेट में अब भी मुकाबला बराबरी का है। मतों की गिनती बुधवार तड़के शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि 4 नवंबर की दोपहर से शुरुआती रुझान मिलने लगेंगे।

विज्ञापन