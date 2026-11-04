अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ताकत मतपेटियों में बंद: डेमोक्रेट्स की पकड़ मजबूत, आज से मिलने लगेंगे चुनावी रुझान
अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि सीनेट की 35 सीटों और 36 राज्यों के गवर्नर पदों के लिए भी चुनाव है। इस बार 57 भारतीय मूल के उम्मीदवार भी मैदान में हैं।
विस्तार
अमेरिका में राष्ट्रपति के कार्यकाल के ठीक दो साल बाद होने वाले मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अमेरिकी संसद (कांग्रेस) के दोनों सदनों और स्थानीय निकायों के लिए हो रहे इन चुनावों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। अब तक के सर्वेक्षणों और राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट के आंकड़ों को देखते हुए माना जा रहा है कि डेमोक्रेट्स का पलड़ा भारी रह सकता है। प्रतिनिधि सभा (हाउस) में उनकी बढ़त लगभग तय मानी जा रही है, जबकि सीनेट में अब भी मुकाबला बराबरी का है। मतों की गिनती बुधवार तड़के शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि 4 नवंबर की दोपहर से शुरुआती रुझान मिलने लगेंगे।
भारतीय मूल के 57 उम्मीदवार मैदान में
अमेरिका के इन मध्यावधि चुनावों में भारतीय समुदाय की भागीदारी और राजनीतिक रसूख लगातार बढ़ रहा है। इस बार कुल 57 भारतीय मूल के उम्मीदवार अलग-अलग स्तरों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन उम्मीदवारों की स्थिति और उनके चुनावी दायरे को नीचे दिए गए बिंदुओं से समझा जा सकता है।
संसद के दोनों सदनों में भारतीय-अमेरिकी चेहरों की मौजूदगी
सांसद और प्रतिनिधि सभा: अमेरिकी संसद के निचले सदन (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में अपनी जगह मजबूत करने या दोबारा जीत हासिल करने के लिए कई जाने-माने भारतीय-अमेरिकी चेहरे मैदान में हैं। इनमें रो खन्ना, प्रमिला जयपाल और राजा कृष्णमूर्ति जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं, जो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा एरिजोना से डॉ. अमिश शाह और फ्लोरिडा से पिया डंडिया जैसे नए चेहरे भी प्रतिनिधि सभा के लिए ताल ठोक रहे हैं।
अंतरिक्ष से भी डाला गया वोट
नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन सहित तीन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से मतदान किया। यह अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है।
आंकड़े एक नजर में
कुल मतदाता: 21 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं।
प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स): निचले सदन की सभी 435 सीटों पर चुनाव हो रहा है। वर्तमान में रिपब्लिकन पार्टी के पास बेहद मामूली बहुमत है।
सीनेट (ऊपरी सदन): सीनेट की कुल 100 सीटों में से इस बार 35 सीटों पर चुनाव हो रहा है।
गवर्नर पद: देश के 36 राज्यों में नए गवर्नरों (राज्य प्रमुखों) के लिए भी मतदान हो रहा है।
क्या बन रहे हैं चुनावी समीकरण?
प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट्स को बढ़त के आसार: वर्तमान में रिपब्लिकन पार्टी के पास प्रतिनिधि सभा में केवल एक-दो सीटों का ही बेहद मामूली बहुमत है। ऐसे में सर्वेक्षणों और राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के पास इस सदन का नियंत्रण वापस हासिल करने का सुनहरा मौका है। चुनावी समीकरणों में डेमोक्रेट्स को बढ़त मिलती नजर आ रही है।
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सीनेट में कांटे की टक्कर: सीनेट में भी मुकाबला बेहद करीबी है। यहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच सीटों का अंतर बहुत कम है। ऐसे में हर एक सीट का परिणाम चुनावी तस्वीर में बड़ा उलटफेर कर सकता है।