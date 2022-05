{"_id":"6293c59516e26b55434cb519","slug":"us-president-joe-biden-texas-uvalde-visit-to-meet-families-of-victims-killed-in-texas-school-shooting","type":"story","status":"publish","title_hn":"Joe Biden Texas Visit: जो बाइडन पहुंचे उवाल्डे, टेक्सास गोलीबारी में मारे गए बच्चों और शिक्षकों को दी श्रद्धांजलि","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एएनआई, वाशिंगटन। Published by: देव कश्यप Updated Mon, 30 May 2022 03:03 AM IST