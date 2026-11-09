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'तेहरान की मांगें अस्वीकार्य और बेतुकी': अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बड़ा बयान, ईरान ने क्या कहा?

Mon, 09 Nov 2026 07:44 AM IST
अमन मौर्या एएनआई, वाशिंगटन, अमेरिका
एएनआई, वाशिंगटन, अमेरिका Published by: अमन मौर्या Updated Mon, 09 Nov 2026 07:44 AM IST
सार

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की कूटनीतिक कोशिशों में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने तेहरान की मांगों को अव्यावहारिक बताया। वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है।

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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए की जा रही कूटनीतिक कोशिशों में अब तक कोई प्रगति या सफलता नहीं मिली है। उन्होंने इसके लिए तेहरान की मांगों को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें 'अस्वीकार्य', 'अपमानजनक' और 'बेतुका' बताया। समाचार एजेंसी अल जजीरा के मुताबिक, रुबियो ने स्पष्ट किया कि फिलहाल दोनों देशों के बीच किसी समझौते की संभावना नजर नहीं आ रही है।
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अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्या कहा?
फ्लोरिडा के होमस्टेड एयर रिजर्व बेस पर पेरिस रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में रुबियो ने यह टिप्पणी की। वह जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए पेरिस जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे चल रही बातचीत और मध्यस्थता के प्रयासों पर भी अपनी बात रखी। रुबियो ने स्वीकार किया कि कई तीसरे देश वाशिंगटन और तेहरान के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं और अलग-अलग प्रस्तावों के साथ दोनों पक्षों से संपर्क बनाए हुए हैं। हालांकि, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि बातचीत किसी समझौते के करीब पहुंच गई है।
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रुबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं से दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए उसके खिलाफ युद्ध शुरू किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि यह फैसला जरूरी नहीं कि लोकप्रिय रहा हो, लेकिन देश और दुनिया की सुरक्षा के लिहाज से इसे लेना आवश्यक था।
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अल जजीरा के मुताबिक, रुबियो ने कहा, 'कई देश अलग-अलग विचारों के साथ उनके (ईरान) संपर्क में बने हुए हैं, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि हम किसी बड़ी सफलता के करीब हैं।' उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंतरराष्ट्रीय विवादों को कूटनीति के जरिए सुलझाने को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन बातचीत के लिए ऐसी शर्तें जरूरी हैं, जिन पर व्यावहारिक रूप से सहमति बन सके।


ईरान ने अमेरिका को क्यों दी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी?
रुबियो का यह बयान ऐसे समय आया है, जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी बातचीत में गतिरोध की बात स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने तेहरान में कहा था कि अमेरिका के मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद संघर्ष समाप्त करने के लिए चल रही बातचीत की रफ्तार प्रभावित हुई है। इससे पहले रविवार को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने व्हाइट हाउस से कहा कि वह तेहरान के उस प्रस्ताव को स्वीकार करे, जिसमें सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की शर्तें शामिल हैं। ऐसा नहीं करने पर अमेरिका को गंभीर सैन्य जवाब का सामना करना पड़ सकता है।
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