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अमेरिका: कॉलेज के एक समारोह में गोलीबारी, जश्न के बीच अचानक हुआ हमला, एक की मौत; 20 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

Mon, 09 Nov 2026 01:50 AM IST
हिमांशु सिंह चंदेल वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Mon, 09 Nov 2026 01:50 AM IST
सार

अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइना स्थित विंस्टन-सलेम स्टेट यूनिवर्सिटी में होमकमिंग समारोह के दौरान गोलीबारी हुई। इसमें 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि 22 वर्षीय महिला घायल हुई। पुलिस ने 20 वर्षीय जियायरे स्पिंक्स को गिरफ्तार किया है। लेकिन गोलीबारी की वजह क्या थी? परिसर में दो अलग-अलग घटनाएं क्यों हुईं? दूसरी गोलीबारी में क्या हुआ? समारोह रद्द होने के बाद विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए? आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं...

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USA: Gunfire Erupts During College Celebration, One Killed; 20-Year-Old Suspect Arrested
कॉलेज परिसर में गोलीबारी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइना स्थित एक ऐतिहासिक अश्वेत विश्वविद्यालय में होमकमिंग समारोह के दौरान हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने एक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। इस घटना में 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि 22 वर्षीय महिला घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और शिक्षण संस्थान की संपत्ति पर हथियार रखने का मामला दर्ज किया है। घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने समारोह की बाकी गतिविधियां रद्द कर दीं। परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच जारी है।

विंस्टन-सलेम स्टेट यूनिवर्सिटी में शनिवार रात करीब 9 बजकर 45 मिनट पर गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। इसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां उन्हें 19 वर्षीय युवक गोली लगने से घायल मिला। अधिकारियों ने उसे बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इसी जगह पुलिस को 22 वर्षीय महिला भी मिली, जिसे गोली लगी थी। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में जियायरे स्पिंक्स नाम के 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है।
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आरोपी पर कौन-कौन से आरोप लगाए गए हैं?
पुलिस के सहायक प्रमुख जेसन स्वेम के मुताबिक, आरोपी को बिना जमानत हिरासत में रखा गया है। उसके खिलाफ हत्या और शिक्षण संस्थान की संपत्ति पर बंदूक रखने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के पीछे की पूरी वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। जांचकर्ता मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगा रहे हैं। हालांकि, शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने इसे एक अलग-थलग घटना बताया है। इसका मतलब है कि फिलहाल इस गोलीबारी को किसी दूसरी घटना से जुड़ा हुआ नहीं माना जा रहा है।
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क्या विश्वविद्यालय परिसर में एक से ज्यादा बार गोलीबारी हुई थी?
पुलिस ने रविवार तड़के हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि शनिवार रात विश्वविद्यालय परिसर में दो अलग-अलग जगहों पर गोलीबारी हुई थी। हालांकि, दूसरी घटना के बारे में अधिकारियों ने अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दूसरी गोलीबारी में कोई घायल हुआ या नहीं। पुलिस ने दोनों घटनाओं से जुड़े तथ्यों की जांच जारी रखी है। अधिकारियों ने फिलहाल यह भी नहीं बताया है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है या नहीं। ऐसे में दूसरी गोलीबारी से जुड़ी जानकारी सामने आना अभी बाकी है।

गोलीबारी के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या कदम उठाए?
घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने होमकमिंग समारोह की बाकी गतिविधियां रद्द कर दीं। इन कार्यक्रमों के स्थान पर एक स्थानीय चर्च ने विश्वविद्यालय समुदाय के लिए प्रार्थना सभा आयोजित करने की योजना बनाई। विश्वविद्यालय की चांसलर बोनिटा जे ब्राउन ने रविवार सुबह बयान जारी कर घटना को संवेदनहीन हिंसा बताया। उन्होंने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि परिसर सुरक्षित है। जांच पूरी होने तक वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। विश्वविद्यालय ने जरूरतमंद लोगों के लिए काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।


छात्रों और अभिभावकों की चिंता पर चांसलर ने क्या कहा?
चांसलर बोनिटा जे ब्राउन ने कहा कि इस घटना से छात्रों, अभिभावकों, परिवारों और विश्वविद्यालय से जुड़े दूसरे लोगों में चिंता और डर पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा उसकी बड़ी जिम्मेदारी है और प्रशासन हर व्यक्ति की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय ने साफ किया कि जांच जारी रहने के दौरान अतिरिक्त पुलिसकर्मी परिसर में मौजूद रहेंगे। वहीं, जरूरत महसूस करने वाले छात्रों और अन्य लोगों को काउंसलिंग दी जाएगी। पुलिस आरोपी से पूछताछ और गोलीबारी से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

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