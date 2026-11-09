वर्ल्ड अपडेट्स: कुर्दिस्तान के गैस क्षेत्र पर ड्रोन हमला, बड़ा बिजली संकट; बेनतीजा ईरान-US वार्ता से तनाव बढ़ा

इराक के कुर्दिस्तान में खोर मोर गैस क्षेत्र पर एक ड्रोन हमला हुआ है। अल जज़ीरा के अनुसार, इस हमले से क्षेत्र में बड़ा ऊर्जा आपातकाल उत्पन्न हो गया। कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार (केआरजी) के बिजली मंत्रालय के प्रवक्ता ओमिद अहमद ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रिड में बिजली उत्पादन लगभग 2.8 गीगावाट कम हो गया। ड्रोन विस्फोट से गैस आपूर्ति बाधित हुई। इससे एरबिल, सुलेमानियाह, बाजियान, चमचमाल और दुहोक जैसे पांच प्रमुख शहरी केंद्रों को ईंधन नहीं मिला। अधिकारियों ने ग्रिड के पतन को रोकने के लिए आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू किए। बिजली मंत्रालय संवेदनशील स्थलों (अस्पतालों) को बिजली देने के लिए जलविद्युत व अन्य ईंधन स्टेशनों का उपयोग कर रहा है। कुर्द सुरक्षा बलों ने हमले की पुष्टि की पर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। यह हमला कुर्द अधिकारियों और तेहरान के बीच उच्च स्तरीय सुरक्षा वार्ता के दौरान हुआ।

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अमेरिका-ईरान वार्ता बेनतीजा, तेहरान ने दी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को सुलझाने के राजनयिक प्रयासों में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने ईरान की मांगों को "अस्वीकार्य", "अपमानजनक" और "हास्यास्पद" बताया। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, रुबियो ने रविवार को फ्लोरिडा में पत्रकारों से बात करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने तेहरान को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। रुबियो ने स्वीकार किया कि कई तीसरे देश मध्यस्थता कर रहे हैं, पर किसी समझौते की संभावना से इन्कार किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीति से विवाद सुलझाने को प्राथमिकता देते हैं, पर अवास्तविक शर्तों पर बातचीत नहीं हो सकती। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी तेहरान में बातचीत रुकने की बात मानी। उन्होंने इसका कारण अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के परिणाम बताए। अराघची ने अमेरिका को चेतावनी दी कि या तो तेहरान का प्रस्ताव स्वीकार करे या गंभीर सैन्य कार्रवाई का सामना करे। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि अब वाशिंगटन को ही फैसला करना है।