चीनी हनीट्रैप विवाद: ट्रंप ने किया एनवीडिया सीईओ का बचाव, कहा- वह अच्छे शख्स; जेनसन हुआंग के खिलाफ जांच शुरू

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पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर हुआंग से सीधे बात नहीं की है, लेकिन उनका मानना है कि हुआंग ने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है।ट्रंप ने कहा, "मैंने इस बारे में उनसे बात नहीं की है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वह एक अच्छे व्यक्ति हैं, हालांकि आप कभी नहीं जानते कि क्या चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि वहां सब कुछ ठीक होगा। उन्होंने इतना शानदार काम किया है। मेरी राय में वह अच्छे व्यक्ति हैं।"जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या खुफिया एजेंसियों से संदिग्ध विदेशी जासूसी नेटवर्क के बारे में जानकारी मिलने के बाद पहले कार्रवाई नहीं करने का उन्हें अफसोस है, तो उन्होंने इसका बचाव किया। ट्रंप ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए।उन्होंने कहा, "नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे विचार से वह सम्मानित व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि उनके पास इसका कोई स्पष्टीकरण होगा और हमें उसे सुनना चाहिए। आप लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे देश के लिए शानदार काम किया है।" हुआंग के सीईओ पद पर बने रहने के सवाल पर ट्रंप ने कहा, "मुझे ऐसा ही लगता है। बिल्कुल।"ट्रंप का यह बयान एनवीडिया के निदेशक मंडल की ओर से मामले की स्वतंत्र जांच शुरू किए जाने के कुछ समय बाद आया है। कंपनी के बोर्ड ने उन आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र समिति बनाई है, जिनके मुताबिक हुआंग को एक विदेशी खुफिया अभियान के जरिए निशाना बनाया गया था। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि हुआंग ने एक महिला टेक अधिकारी के साथ विवाहेतर संबंध स्वीकार किया है।अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस महिला को चीन की एजेंट होने का संदिग्ध बताया है। एनवीडिया के मुताबिक, जांच की निगरानी स्वतंत्र निदेशकों की एक विशेष समिति करेगी। इस काम में बाहरी स्वतंत्र कानूनी सलाहकार भी मदद करेंगे। कंपनी ने कहा कि वह पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उसकी गोपनीय तकनीक या वर्गीकृत जानकारी से समझौता हुआ है।कंपनी ने अपने बयान में कहा, "एनवीडिया का निदेशक मंडल हालिया रिपोर्टों को देखते हुए स्वतंत्र जांच शुरू कर रहा है, जिनमें दावा किया गया है कि संस्थापक और CEO जेनसन हुआंग को विदेशी खुफिया अभियान के जरिए निशाना बनाया गया। स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति बाहरी स्वतंत्र कानूनी सलाहकारों की मदद से जांच की निगरानी करेगी। बोर्ड अमेरिका की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, जो एनवीडिया और उसके शेयरधारकों के हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बोर्ड के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या एनवीडिया की गोपनीय जानकारी से समझौता हुआ है, फिर भी जांच में सभी उपलब्ध सूचनाओं की पड़ताल की जाएगी।"एनवीडिया ने यह भी बताया कि जेनसन हुआंग ने जांच का स्वागत किया है और जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है। कंपनी ने कहा, "जेनसन इस जांच का पूरा समर्थन करते हैं और इसमें सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोर्ड को जेनसन और उनकी नेतृत्व टीम पर भरोसा है। जरूरत पड़ने पर आगे की जानकारी दी जाएगी।"बोर्ड की जांच की घोषणा के बाद फॉक्स न्यूज ने रिपोर्ट दी कि जेनसन हुआंग ने चीन के लिए जासूसी करने की संदिग्ध एक टेक अधिकारी के साथ विवाहेतर संबंध होने की बात स्वीकार की है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक, कर्मचारियों को भेजे गए एक आंतरिक संदेश में हुआंग ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए परिवार को पहुंची चोट के लिए अफसोस जताया। उन्होंने संदेश में कहा, "मैंने अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई की। मेरे इस कदम से उन्हें और हमारे बच्चों को दुख पहुंचा। मैंने जो किया, उसका कोई बहाना नहीं है।"इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की रिपब्लिकन पार्टी की तीन समितियों के अध्यक्षों ने हुआंग से इस मामले पर बंद कमरे में जवाब देने को कहा था। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, सांसदों ने चीन की एक कारोबारी महिला के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर सवाल उठाए हैं। इस महिला पर बीजिंग को जानकारी देने का संदेह है।