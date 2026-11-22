उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया में रविवार तड़के एक रूसी जहाज को संदिग्ध समुद्री ड्रोन से निशाना बनाया गया। यह हमला पूर्वी लीबिया के बेंगाजी स्थित नौसैनिक अड्डे पर हुआ। हमले के बाद जोरदार विस्फोट हुआ और जहाज में आग लग गई। लीबिया के पूर्वी हिस्से की सरकार ने इस घटना की जानकारी दी है। फिलहाल किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

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लीबिया की पूर्वी सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, रूसी जहाज रूस और पूर्वी लीबिया की सरकार के बीच हुए सहयोग समझौते के तहत नौसैनिक अड्डे पर पहुंचा था। यहां जहाज में ईंधन भरा जाना था और जरूरी सामान की आपूर्ति होनी थी। हालांकि, सरकार ने जहाज के नाम, उसकी पहचान और उसमें मौजूद सामान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। हमले के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है।लीबिया की पूर्वी सरकार ने बताया कि हमले की परिस्थितियों, इसके स्रोत और इसके पीछे शामिल पक्ष का पता लगाने के लिए रूस के साथ संयुक्त जांच शुरू की गई है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि समुद्री ड्रोन कहां से आया था और इसे किसने भेजा था।लीबिया में रूसी जहाज पर हुआ यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब इससे पहले मार्च में भी भूमध्य सागर में एक रूसी टैंकर को संदिग्ध समुद्री ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया था। उस समय लीबियाई अधिकारियों ने बताया था कि यूक्रेनी सेना के जवानों ने पश्चिमी लीबिया में एक गुप्त समझौते के तहत यह कार्रवाई की थी।अधिकारियों के मुताबिक, यूक्रेनी सेना के जवान मुख्य रूप से तटीय शहर मिसराता के एक एयरबेस पर सक्रिय थे। इनमें ज्यादातर ड्रोन विशेषज्ञ शामिल थे। इसके अलावा वे राजधानी त्रिपोली और तटीय शहर जाविया की अन्य सैन्य सुविधाओं पर भी मौजूद थे।लीबिया में साल 2011 से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। उस समय नाटो समर्थित विद्रोह के दौरान लंबे समय तक देश पर शासन करने वाले तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की सत्ता गिर गई थी। बाद में उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद से लीबिया दो हिस्सों में बंटा हुआ है। देश की राजधानी त्रिपोली में संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार है, जबकि पूर्वी हिस्से में एक अलग प्रतिद्वंद्वी प्रशासन काम कर रहा है।