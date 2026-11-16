अमेरिका क्रूज दुर्घटना: जांच में स्टीयरिंग फेल होने का खुलासा, आगे क्या? टैंकर से टक्कर में घायल हुए थे 32 लोग

अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स में शुक्रवार को एक बड़ा समुद्री हादसा हो गया। यहां एक टैंकर का स्टीयरिंग सिस्टम फेल होने के कारण वह मिसिसिपी नदी में खड़े क्रूज शिप से जा टकराया। अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि शुरुआती जांच में टैंकर के स्टीयरिंग सिस्टम में खराबी सामने आई है। हादसे के दौरान यात्री, क्रू मेंबर और दो पुलिस अधिकारी नदी में गिर गए थे।

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