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नागरिकों के मामले से जुड़ी तीन सेवाओं के एक के बाद एक प्रभावित होने के बाद यह चर्चाएं तेज हैं कि क्या अमेरिका को किसी बड़े साइबर हमले का शिकार बनाने की कोशिश हो रही है या यह महज इत्तेफाक है। विज्ञापन



आइये विस्तार से जानते हैं कि अमेरिका में कैसे बीते एक हफ्ते के अंदर अहम सेवाएं प्रभावित हुई हैं और कैसे इनसे आम जन-जीवन प्रभावित हुआ है? क्या यह सभी घटनाएं आपस में किसी साइबर हमले की आशंका से जुड़ी हुई हैं? अधिकारियों का इस मुद्दे पर क्या कहना है? नागरिकों के मामले से जुड़ी तीन सेवाओं के एक के बाद एक प्रभावित होने के बाद यह चर्चाएं तेज हैं कि क्या अमेरिका को किसी बड़े साइबर हमले का शिकार बनाने की कोशिश हो रही है या यह महज इत्तेफाक है।आइये विस्तार से जानते हैं कि अमेरिका में कैसे बीते एक हफ्ते के अंदर अहम सेवाएं प्रभावित हुई हैं और कैसे इनसे आम जन-जीवन प्रभावित हुआ है? क्या यह सभी घटनाएं आपस में किसी साइबर हमले की आशंका से जुड़ी हुई हैं? अधिकारियों का इस मुद्दे पर क्या कहना है?

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अमेरिका में नवंबर का महीना काफी हलचल भरा रहा है। फिर चाहे सियासी पहलू की बात हो, उद्योग जगत से जुड़े मुद्दे हों या आम नागरिकों से जुड़ी व्यवस्था हो। पूरे देश में स्थितियां संवेदनशील बनी हुई हैं। ताजा मामला अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर की सेवाओं के ठप होने का है, जिसका असर आम नागरिकों पर पड़ा है। यह एक हफ्ते के अंदर तीसरी ऐसी घटना रही है, जिसने आम नागरिकों पर असर डाला है। जहां पहली घटना अमेरिका की प्रमुख टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं ठप होने से जुड़ी रही तो वहीं दूसरी घटना इस देश में उड़ान सेवाओं के प्रभावित होने की थी, जिसके चलते हजारों यात्रियों का सफर प्रभावित हुआ।